Emmy 2020: Lista completa de ganadores

MADRID (CulturaOcio).- Los Emmy de 2020 serán recordados, como prácticamente cualquier evento que tenga lugar este año, como los Emmy de la pandemia. En la ceremonia más improbable e inusual de la historia de los premios que anualmente entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense tres series fueron las claras vencedoras: 'Watchmen' en el apartado de miniseries, 'Succession' entre las series dramáticas y la sorprendente ‘Schitt's Creek’, que arrasó entre las comedias. https://youtu.be/Y5gAMVBcL54 Esta es la lista completa de ganadores en la 72ª edición de los premios Emmy: MEJOR SERIE DRAMA 'Succession' MEJOR ACTOR DRAMA Jeremy Strong ('Succession') MEJOR ACTRIZ DRAMA Zendaya ('Euphoria')MEJOR ACTOR SECUNDARIO DRAMA Billy Crudup ('The Morning Show') MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DRAMA Julia Garner ('Ozark') MEJOR GUIÓN DRAMA Jesse Armstrong ('Succession') MEJOR DIRECCIÓN DRAMA Andrij Parekh ('Succession') MEJOR SERIE COMEDIA 'Schitt's Creek' MEJOR ACTOR COMEDIA Eugene Levy ('Schitt's Creek') MEJOR ACTRIZ COMEDIA Catherine O'Hara ('Schitt's Creek') MEJOR ACTOR SECUNDARIO COMEDIA Daniel Levy ('Schitt's Creek') MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA COMEDIA Annie Murphy ('Schitt's Creek') MEJOR GUIÓN COMEDIA Daniel Levy ('Schitt's Creek') MEJOR DIRECCIÓN COMEDIA Andrew Cividino y Dan Levy ('Schitt's Creek') MEJOR MINISERIE O TELEFILME 'Watchmen' MEJOR ACTOR MINISERIE O TELEFILME Mark Ruffalo ('I know this much is true'') https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1308090284417449984?s=20 MEJOR ACTRIZ MINISERIE O TELEFILME Regina King ('Watchmen') MEJOR ACTOR SECUNDARIO MINISERIE O TELEFILME Yahya Abdul-Mateen II ('Watchmen') MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA MINISERIE O TELEFILME Uzo Aduba ('Mrs. America') MEJOR GUIÓN MINISERIE O TELEFILME Damon Lindelof y Cord Jefferson ('Watchmen') MEJOR DIRECCIÓN MINISERIE O TELEFILME Maria Schrader ('Unorthodox')