Alonso Arreola y Denise Gutiérrez en 'Bajo a voz”

CUIDAD DE MÉXICO (apro).- El confinamiento por la pandemia del covid-19 ha permitido experimentar artísticamente a la cantante Denise Gutiérrez, del grupo Hello Seahorse!, junto al notable músico Alonso Arreola. Juntos han diseñado el proyecto intitulado “Bajo a voz”, un podcast conceptual que presentan dominicalmente en la plataforma digital Patreon y que, como afirma el también editor, “no es un disco, ni una canción, es una conversación presentada con música” ( https://www.patreon.com/bajoavoz ). En entrevista para, Arreola comenta que se trata de una serie de charlas, retratísticas culturales “en un experimento nuevo”; se trata de un programa radial de 45 minutos a través del formato de podcast, donde por medio de la plataforma Patreon hacen mancuerna de lenguajes epistemológicos y sonoros. https://twitter.com/LabAlonso/status/1307757555809243137?s=20 Denise Janelle Gutiérrez Mendoza nació en Los Ángeles, California, el 24 de junio de 1988. En tejidos artísticos, ambos comparten su sensibilidad abordando temas como la existencia y la trascendencia, alegrías y tristezas, sueños e ideales, recomendando a sus escuchas libros, poemas, películas, series, comida o cualquier conocimiento para enaltecer el espíritu durante estos tiempos de crisis humanitaria y planetaria. “Es un intercambio de diálogos que de pronto alcanzan buena profundidad para ser prolíficos, básicamente es un podcast para mostrar nuestro complemento de amistad. El programa ‘Bajo a voz’ empezó el pasado 6 de septiembre, seguirá hasta finales de diciembre y nos permitirá seguir adelante estos meses en primera temporada.”Cada pieza instrumental de “Bajo a voz” va cobijada con el bajo eléctrico de Alonso y las voces de Denise, en cuyas entregas suena “Where is my Mind” de los Pixies, “Feel Good Inc.” de Gorillaz, “Sombras”, de Pedro Guerra, o una versión punk de la canción popular del Istmo de Tehuantepec “La Llorona”. Paralelamente ellos crean viñetas y cortinillas originales, donde sondean las inagotables posibilidades en el bajeo y los cánticos, vehículos para su más profunda expresión. “Es un contraste de sonidos, de los graves del bajo con su tesitura oscura y voz hermosa de mi amiga Denise, que es como ella, etérea, angelical y ruda, incluso violenta en varias piezas. Con estos arreglos los dos espectros del experimento nos permiten un péndulo en balanza y limpiezas armónica y rítmica. Como parte del aislamiento en el que estamos, a puro bajo, voces y efectos, abarcamos distintos géneros y posibilidades” dice el músico nacido en 1974. Sin embargo, Arreola reconoce que asomarse a este “rapport” no es populista, pues “no estamos pensando en la gran masa de público, sino más bien es como un ente privado de acceso a una puerta donde hay que pagar un cover mínimo para experimentar un novedoso tipo de conversaciones”, toda vez que hay un montón “de gente ávida por tipo de productos novedosos y de vanguardias, incluidos los jóvenes”. Al ingresar a la plataforma Patreon podrá escuchar cada uno de los podcasts y tendrá los videos, así como imágenes personales del proceso de producción, con el plus de que las ganancias serán donadas al activismo animal y educativo de México. El compositor capitalino resalta que la audiencia logrará captar una libertad de pensamiento para una especie de cura en estos tiempos de aislamiento: “Es una forma terapéutica como estar en un diván, hay conexiones y una ayuda muta por lo que hemos pasado, con temas personales que podemos escuchar como una cura. Simboliza un convite, una tertulia entre dos en un podcast grabado de antemano, a ninguno nos tiembla la mano para corregirnos la plana y sin autocensurarnos. El motivo es ser libres, libertarios y abiertos, ser los más honestos en esta charla”. Tolerante, Alonso Arreola añade que el arte del diálogo “va más allá de los roles o paridad de género”, correspondiendo a un encuentro sublimado donde él y ella se funden compartiendo artísticamente sin tapujos: “No hay distingos en esa dicotomía, sino dualidad permanente, a veces no sé sabe quién es el diablo o el ángel, en el propio nombre del podcast ‘Bajo a voz’ vemos lo que nos une y tenemos un mismo oficio, aunque pertenecemos a generaciones diferentes. “No nada más queremos visualizar en intimidad temas interesantes y del encierro, hacemos arte en movimiento pues eso nos da la felicidad, contemplando la vida y la muerte donde siempre tendemos puentes hacia los libros y la poesía, imponiéndonos pláticas para sentirnos libres”. Denise y Alonso cruzaron sus caminos por vez primera hace más de diez años, cuando él grababa su disco “Suspendido” para un espectáculo de danza contemporánea. Tras haberla escuchado por recomendación de un amigo mutuo, la invitó a colaborar con las voces. Su conexión fue inmediata y determinante para una amistad estrecha, llena de aventuras creativas, la cual fructifica actualmente en “Bajo a voz”, creación que sueñan presentar en un “show”, cuanto el buen tiempo lo permita.