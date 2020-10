Artistas presentan queja contra la Secretaría de Cultura ante la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de los colectivos Asamblea por las Culturas, No Vivimos del Aplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y las Artes de México (MOCCAM), entregaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja en contra de la Secretaría de Cultura (SC). Con pancartas donde se leía: “Apertura no es reactivación” y “La cultura no puede esperar” --en referencia a la reapertura gradual de museos y zonas arqueológicas del país--, los inconformes acudieron a las oficinas ubicadas en Periférico Sur 3453, en la colonia San Jerónimo Lídice de esta ciudad, donde presentaron su queja por “omisiones, falta de transparencia y operaciones e intereses ajenos, así como vulneración de sus derechos fundamentales en materia cultural frente a procedimientos racistas, deficientes, discriminatorios y discrecionales…”, según un breve comunicado que resumió la queja. En el documento de 41 páginas, que tomó cerca de mes y medio de trabajo, los artistas y trabajadores de la cultura destacan que hay una violación en sus derechos fundamentales determinados en los artículos 1º, 3º, 4º, 4º, 7º, 25º, 26, 28º y 123º, y detallan las distintas posturas y comunicaciones que tuvieron con la SC desde los inicios de la pandemia. En entrevista, Abril Reza, integrante de No Vivimos del Aplauso, comentó que la queja es una lucha por sus derechos elementales y humanos. Teatro que resiste al aislamiento “Somos un sector que a la fecha no tiene claridad en una estrategia cultural; reabrir museos o recintos no es una reactivación, y lo que queremos es que se generen los mecanismos para que se atienda la vulnerabilidad que existe en el sector a nivel nacional, que la SC asuma el papel que ha eludido. No se trata de responder ante el interés de un grupo reducido, sino de los artistas y trabajadores de todo el país. Hay personas que necesitan ayuda humanitaria”. Añadió: “No somos ajenos a lo que pasa en el país, el tema de salud es importante, pero también somos un sector muy vulnerable, así que esto es un reclamo social, ciertamente derivado de una herencia de años y malas prácticas, pero también de la administración actual que ha sido omisa ante la pandemia”. Reza también explicó que tras presentar la queja tienen 10 días para sumar firmas, por ello, a partir de las 19 horas de hoy abrirán una denuncia en Change.org (“Queja en CNDH a Secul por actor, omisiones y violación a DH durante pandemia Covid-19”), para que artistas a nivel nacional conozcan la documentación que se presentó en CNDH y así puedan sumarse.