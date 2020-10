'Días de invierno”, una película sobre vidas estancadas

Te puede interesar: Homenaje al cineasta David Lynch en el GIFF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jaiziel Hernández Máynez, más conocido como cinefotógrafo, dirige la película de ficción Días de invierno, dónde ofrece personajes que no saben qué rumbo tomar es sus vidas. Es Néstor, un joven de 22 años, y Lilia, su mamá de 58, quienes no saben qué camino tomar, porque los dos cargan un pasado y su realidad es insatisfecha, con problemas económicos y el pueblo donde residen no les ofrece las oportunidades para seguir adelante. El chico trabaja en las noches como recepcionista de un hotel, trata de resolver un problema de matemáticas que lo hizo perder de chico en un concurso, la relación con su novia no es del todo grata, visita a una vecina de la tercera edad y lo tachan de que no es nadie. Tiene una hermana y un hermano, que no viven con él. Se quiere ir a Estados Unidos, pero por ser el más chico, sus hermanos le reclaman que quién verá a su madre.Lilia aún no supera la muerte de su esposo y la obligaron a renunciar a su trabajo porque redujeron el personal, y debido a la situación económica decide vender una cabaña, donde se suponía que iba a pasar la vejez con su marido. Los tópicos de la soledad, la vejez, las pocas oportunidades financieras, la pérdida de una persona, el paso de los años, la lucha de una vida mejor y de no desaprovechar las oportunidades de cuando se es joven, en fin, son abordados de manera natural y sencilla, sin exagerar. La historia --que escribió Hernández Máynez (egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica) con Oriana Jiménez Castro-- es muy realista y claramente hilada. Los personajes son muy convincentes y justamente logrados. Leticia Huijara recrea magníficamente a Lilia, tanto en sus mirada cómo en sus movimientos. Miguel Narro interpreta estupendo a Néstor, un chico confundido. Y filmar en Saltillo, Coahuila, entidad natal de Hernández Máynez, como en Guanajuato, Guanajuato, fue un acierto. Díaz de invierno compite en la sección oficial de la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y podrá verse en la página de internet giff.mx ( GIFF OnLine) a partir de este 26 de septiembre y en Cinemex Sala 7 Plaza Pozuelos, en Guanajuato Capital, a las 17 horas.