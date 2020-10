History, una petición de justicia por los 43 normalistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tragedia, que se considera un punto de inflexión en la historia moderna de México, conmovió al mundo, y esta docuserie "Los días de Ayotzinapa" reconstruye, desde distintas ópticas, lo que sucedió con los aspirantes a profesores que formaban parte de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. El sábado 26 de septiembre, justo el día en que se cumplen seis años de la desaparición de los 43 estudiantes, esta nueva producción televisiva se trasmite en History a las 22:35 horas. Así, este canal de paga se solidariza al eco de la lucha, la esperanza y la petición de justicia de los padres y compañeros normalista de los nueve muertos y los 43 estudiantes que aún hoy continúan desaparecidos, después de que “la verdad histórica” del Estado mexicano colapsara. Son dos episodios, de 56 y de 76 minutos de duración respectivamente, en los que se presentará una investigación exhaustiva, que con la ayuda de periodistas y de los representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense se plantean hipótesis de lo sucedido. Los días de Ayotzinapa, un trabajo periodístico de Cecilia González, con el guion de Nicolás Gueilburt, retoma el grito doloroso y constante de las familias y compañeros de los normalistas desaparecidos: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, y pone bajo la lupa las posibles causas de esta herida aún abierta, que es el caso más característico de agresiones a los derechos humanos sucedidas en México en los últimos años. También es una producción de Sebastián Gamba, que se enriquece con las imágenes de archivo que fueron tomadas durante varios años de la cobertura que realizaron con sus cámaras Juan C. Martínez, Víctor Figueroa y Rafael López. Además del involucramiento activo de profesionales de la información como Anabel Hernández, Paula Mónaco Felipe, John Gibler y el análisis político de Luis Hernández Navarro, quien enfatiza que en este documental los varios elementos que hay que tomar en cuenta para tratar de comprender por qué las autoridades de todos los niveles gubernamentales, de acuerdo a lo dicho por los investigadores, reaccionaron de la forma en la que lo hicieron, afectando a ciudadanos que estaban en el lugar y la hora incorrecta: “Hay varios elementos a tomar en cuenta. Primero, ¿por qué se actuó como se actuó? Porque quien lo hizo sabía que al hacerlo, no iba a haber consecuencias. Guerrero es el estado donde campea la más absoluta impunidad. En segundo lugar, estamos hablando de un estado donde el narcotráfico opera y tiene una enorme importancia política, económica y militar. Y en tercero, existe un clima de estigmatización contra los estudiantes de la normal rural que tiene muchos años”. En el primer episodio de Los días de Ayotzinapa se aborda lo que sucedió casi minuto a minuto aquella noche en Iguala, Guerrero, narrado también con audios originales en los que se escucha a estudiantes como Pedro David García López. Se verá la gran escala del operativo, el inusual despliegue de fuerzas de seguridad y lo que varios expertos han definido como “la cacería” de los normalistas, de los que primero habían desaparecido 57. Otra parte fundamental del primer capítulo del documental es la narración de los sobrevivientes, de quienes llegaron más tarde al lugar, y la intervención de un periodista que cubrió la conferencia de prensa que los jóvenes ofrecieron tras los violentos hechos. En la segunda parte se habla de la teoría gubernamental de que el operativo fue coordinado por el alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien supuestamente quería evitar que los estudiantes interrumpieran una actividad de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa; pero según las evidencias, pronto se indicó que no podría haber sido orquestado por la pareja, pues carecía del poder necesario para movilizar fuerzas policiales ajenas a su jurisdicción. Con el rescate de numerosos peritajes, innumerables archivos, material hemerográfico, videos y testimonios, en Los días de Ayotzinapa se llega a varias conclusiones, por demás dolorosas; una apunta a que “eso lo hizo una persona que estaba adiestrada para eso, y lo hizo con la finalidad de generar terror a los normalistas, a las juventudes y al pueblo de México”. Los episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, fueron perpetrados, según las investigaciones no oficiales, por la policía municipal, estatal, federal y el Ejército, que persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a quienes acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. En el ataque resultaron heridos periodistas y civiles. En Los días de Ayotzinapa también participa el escritor Paco Ignacio Taibo II.