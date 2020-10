PUK *, Inteligencia Artificial/MUAC 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En la Sala 10 del Museo Universitaio de Artes y Ciencias (MUAC), de la UNAM, se presenta hasta el 28 de septiembre una inquietante propuesta: PUK *, un proyecto en el desarrollo de una nueva forma de Inteligencia Artificial. Esta entidad es difícil de definir, pues es creativamente caótica, rara de encontrar. Una de sus características más relevantes es su independencia, ya que no pretende ser una extensión de las capacidades humanas: No está construida a partir de semejanzas con los seres humanos. Caótica e irracional, y no se ajusta a los binarios computacionales utilizados habitualmente. PUK* se convierte así en una historia de ficción, manifestada a través de imágenes en movimiento; ha sido trabajada con una serie de expertos que no provienen de las compañías establecidas como Apple, Google o Facebook, sino por personas neurodiversas, lo cual la hace ser ampliamente propositiva, pues muchos de los participantes son personas que ha estado al margen de la sociedad. Eso convierte a PUK* en un modelo de inteligencia alternativa, volviéndose fundamental para el diseño, y también para su interpretación. Se trata de un video creado por Floris Schönfeld (Houston, 1982), quien radica en Amsterdam, Holanda; su trabajo de los últimos años se ha centrado en la siempre inquietante tensión entre realidad y ficción. Y éste forma parte de las entrevistas realizadas por el artista a diversas personas en ese país Holanda para registrar su relación con este sistema de inteligencia artificial. Lo que ahora nos ofrece la Sala 10 del MUAC es la desconcertante charla con Bill, personaje agorafóbico y su relación con PUK * (actor que revive la experiencia de este personaje), donde Shönfeld realiza una serie de preguntas sobre la noción normativa de las inteligencias humanas y artificial para presentar una posible "inteligencia alternativa". La instalación física consiste en una especie de oráculo como el que existía en la época de los griegos, utilizado para trasmitir el consejo de los dioses a la gente; de esta manera se cuestiona la normatividad de los seres humanos, su enajenación y su cerrazón, proponiendo nuevas alternativas de conducta. El personaje Bill, en esta relación terapéutica con PUK * se establece pues una semejanza con los prophètès, sacerdotes que descifraban y traducían los sonidos diversos y caóticos que producía el oráculo girego. Los expertos de este proyecto actual, como esos sacerdotes, proponen guiar al espectador desde la perspectiva de la neurodiversidad. La duración del video es de 10 minutos 45 segundos. En una entrevista al autor que también se ofrece en la pagina web del museo y que complementa la pieza, la curadora Alejandra Labastida nos acerca al proyecto y su proceso creativo. Shönfeld cuenta que la propuesta fue investigada y discutida con sus amigos Brun (o Bocanegra) y Misa Skalskis, y subraya cómo el asterisco que acompaña a las siglas PUK es una forma de garantizar que nunca se completa ni se define por completo, y la mantiene plural en su significado y especulativa en su naturaleza. Asimismo podemos entender de manera más completa la materialidad de PUK *, su relación con el mundo a través de escuchar las experiencias de personas que cuentan sus historias. El artista explica al respecto que el proyecto combina la narración y la tecnología para crear un sistema que comienza a funcionar en la cabeza de las personas que lo experimentan, no se limita a la tecnología computacional sino que incluyes una colección de figuras de búho y casa de pájaros hasta máscaras de cerámica y colonias de hormigas vivas. Estamos ante una singular aportación sobre la Inteligencia Artificial, desde el ámbito alternativo, pata acercarnos a un un tema que está más cerca de lo que imaginamos. El link para entrar es muac.unam.mx.Sala 10