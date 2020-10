Michel Franco, única cinta en español por el León de Oro

Tiempos distópicos

Pocas naciones como México gozan de un potencial fílmico tan atrayente en el Festival Internacional de Cine de Venecia, cuya edición número 77 arranca este 2 de septiembre con público presente en salas. Eso lo evalúa el cineasta Michel Franco, quien luego de haber conquistado galardones en Cannes buscará llevarse el León de Oro con su sexta película: Nuevo orden. Referido a la desigualdad económica y social, es el único largometraje en español en La Mostra italiana. Con menos películas de lo habitual y el fantasma del covid-19 aún amenazando Italia, el prestigiado Festival Internacional de Cine de Venecia efectuará su 77 edición de manera física, aunque con el público portando mascarillas y guardando distancia, del 2 al 12 de septiembre próximo. Entonces, el mexicano Michel Franco (Ciudad de México, 1979) competirá por el máximo galardón, el León de Oro, con Nuevo orden, único largometraje en español en la sección oficial. En la llamada Mostra también concursarán los mexicanos Yulene Olaizola, con la ficción Selva trágica –en la sección Orizzonti–, y Jorge Cuchí, con 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa), durante la 35 Semana Internacional de la Crítica de Cine.Es la primera vez que Michel Franco medirá fuerzas como director cinematográfico en Venecia, aunque ya participó ahí en el festival al producir Desde allá, dirigida por Lorenzo Vigas, León de Oro en 2015, y ser jurado en 2017. Realizador de Después de Lucía (Mejor Película en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes y Premio Horizonte del Festival de San Sebastián en 2012), Chronic (Mejor Guion en Cannes 2015) y Las hijas de Abril (Premio Especial del Jurado en Una Cierta Mirada de Cannes 2017), Franco destaca: “La película es distópica. La escribí hace tres años. La idea la empecé a elaborar hace cinco años y jamás me imaginé que el momento de la premier sería distópico, porque la pandemia ha generado que el abismo que existe entre pobres y ricos sea evidente, más pronunciado, destapando otros problemas. Parece que la distopia nos va alcanzando, y de algún modo ya no quise esperar para sacar la película.” [caption id="attachment_646952" align="aligncenter" width="833"]Nueva orden, de Michel Franco[/caption] En Nuevo orden, a proyectarse el 10 de septiembre en la región del Véneto, se ve cómo la desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este “nuevo orden”, implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas. El reparto lo conforman Patricia Bernal, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Naian González Norvind, Roberto Medina, Eligio Meléndez, Lisa Owen, Gustavo Sánchez Parra, Enrique Singer y Darío Yazbek. La historia, que dura 88 minutos, es producida por Teorema, Les Films d’Ici. La distribuirá en México Videocine, y en Francia Ad Vitam. The Match Factory se encarga de su venta internacionalmente. –¿Qué opina que La Mostra será el primer festival importante mundial que se efectúa de manera física ante la permanencia del covid-19 –se le pregunta a Franco, quien responde por teléfono:–Me parece una decisión valiente, importante y, sobre todo, atinada, porque la pandemia nos ha enseñado cuánto extrañamos y necesitamos de muchas cosas, y el séptimo arte es una de ellas. “El cine sólo es cine cuando se proyecta en una sala. No es lo mismo en streaming o en plataforma. Además, el virus va a durar por lo menos un año más, la cuestión es: ¿Venecia del 2021 será normal o no?, y: ¿Cannes será normal el año que viene? El Festival de Berlín, cuyas fechas se acercan cada vez más, se ve imposible.” Asimismo guionista, editor y productor de cine, levanta el clamor:“¡El mundo del cine no puede seguir completamente detenido!” Alberto Barbera, director de La Mostra, señala por su parte que “el invierno de nuestra consternación se convirtió en una primavera de ansiedad, y luego se deslizó lentamente hacia un verano marcado por la incertidumbre y el miedo ante un futuro tenso. "Lo que queda dentro de nosotros es el recuerdo de las muchas víctimas de la pandemia, que nadie puede ni quiere olvidar. En este contexto, la decisión de celebrar la 77 edición de Venecia se vive como una muestra de confianza y apoyo concreto al mundo del cine y la industria audiovisual, tan profundamente afectados por la propagación del virus y sus dramáticas consecuencias. “Se interrumpieron las producciones en el set, se pospuso el estreno de las películas hasta nuevo aviso, se cerraron los cines y luego se reabrieron parcialmente con severas limitaciones impuestas por razones de seguridad. Miles de puestos de trabajo en riesgo y un número impactante de familias se mantienen en suspenso, ante la incertidumbre sobre la recuperación de un sector que no es en absoluto secundario a la cultura y la economía mundial.” Enfatiza que el “espectro de la fiesta” de este año es el coronavirus: “Y así, con un gran sentido de responsabilidad y compromiso, estamos ante una situación desconocida y sin precedentes, en la que las reglas del juego están en constante cambio, exigiendo una gran flexibilidad y disponibilidad, y haciéndonos cambiar continuamente de rumbo.”Michel Franco manifiesta que tenía pendiente participar en La Mostra como director: “Poseía mucho deseo de intervenir en Venecia. Eran muchas las ganas de presentar ahí una película.” –¿Qué siente de que Nuevo orden sea el único largometraje en español para el León de Oro? –Me felicitan por ser la única hispana. Pienso: ‘¡Ojalá y hubiera más!’. Al menos está la mía. México una vez más está representado en la competencia de un festival categoría A (acreditado así por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, junto con los de Berlín, Cannes y San Sebastián). México también estará en La Mostra representado por Yulene Olaizola y Jorge Cuchí. Pocos países gozan la potencia que México posee en Venecia. –Nuevo orden se refiere a la desigualdad económica y social. ¿Qué le preocupa sobre esa situación? –Es un tema mundial. Es importante enfatizar que no es una película realista sobre México, es una fantasía, es futurista, que cumple con las reglas del género y que podría suceder en cualquier país. "Se ha complicado mucho el mundo. No es que antes fuera sencillo, pero cuando hace cinco años empecé la idea de esta película, no me imaginaba a Francia de cabeza por ‘los chalecos amarillos’, ni que en Latinoamérica y Sudamérica habría movilizaciones. Chile explotó en manifestaciones cuando todos pensábamos que ahí la gente estaba más feliz porque tienen mejores condiciones económicas y sociales.” –¿Fue complicado trabajar otro género? –Lo hice a mi manera, sin abandonar mi estilo y manera de elaborar las cosas. Más que difícil fue refrescante, para mi sexta película quería realizar algo diferente. Además, atendió la inquietud. Lo que me preocupaba en ese momento debía ser abordado a través de una distopia. No se podía hacer una cinta realista. La sección oficial la conformarán 18 filmes. Franco asistirá con los actores principales. Nuevo orden irá también a la 45 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, a efectuarse del 10 al 19 de septiembre próximo. Se proyectará en la sección Cine del Mundo Contemporáneo. Luego se exhibirá en la sección Perlak de la 68 edición del Festival de San Sebastián, del 18 al 26 de septiembre: “Toronto es el más fuerte de Norteamérica. Será híbrido, virtual y físico. Las proyecciones en vivo serán más para la gente que reside ahí. Yo no estaré en la exhibición, desgraciadamente. Después de Venecia me quedaré en Europa para San Sebastián, España, pues le tengo mucho cariño. Después hay uno o dos festivales más y estoy evaluando si me quedo o regreso.” En Toronto se exhibirá otro largo nacional: Fauna, de Nicolás Pereda. –¿Cree que pueda recuperarse el mercado cinematográfico? –se le pregunta de nuevo. –Espero que sí. Ojalá y Venecia sirva. Es el primer gran festival que celebra. Toronto es un mercado importantísimo. Y San Sebastián es el festival más importante en habla hispana. Cabe destacar que el 26 Festival de Cine de Sarajevo, armado de manera virtual del 14 al 21 de este agosto, le otorgó a Franco el Premio Honorario Corazón de Sarajevo, ofreciendo una retrospectiva del cineasta.