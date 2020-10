Gremio cultural pide a Gobernación intervenir ante próximas convocatorias del sector

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Respecto a las más recientes convocatorias anunciadas por la Secretaría de Cultura, como el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2020 y especialmente el “Contigo, Banco de Producciones”, artistas y trabajadores culturales coincidieron en la carencia de las mismas y por ello solicitaron a la Secretaría de Gobernación (SG) que interviniera para llegar a acuerdos con la Secretaría de Cultura ( SC ). Como resultado, representantes de los colectivos No Vivimos del Aplauso (#NoVivimosDelAplauso), Asamblea por las Culturas y Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (Moccam), tuvieron una audiencia con la SG la tarde del lunes, y tras la misma se acordó la posibilidad de abrir una convocatoria que pueda apoyar a artistas que no cuentan con comprobante fiscal, y especialmente fortalecer la comunicación entre los colectivos y autoridades de la SC.Lo anterior luego de que hace unos días, el productor teatral Javier Tovarich, de Moccam, diera a conocer la intención de la reunión con Gobernación: “Los tres colectivos nos vimos nuevamente en la necesidad de acudir con la Secretaría de Gobernación como intermediaria, para meditar y negociar una reunión… La intención es insistir que se respeten los acuerdos y se hagan las adecuaciones a la convocatoria emitida respecto a los acuerdos entre ambas partes, hace más de 30 días y de hace tres meses que se hizo entrega de un listado de más de tres mil 850 creativos, artistas y trabajadores de arte y cultura”. En entrevistas por separado, el poeta Arturo Alvar (No Vivimos del Aplauso), y el artista Polo Castellanos (Asamblea por las culturas) expresaron asu preocupación por los complicados mecanismos de inscripción para ese tipo de convocatorias, así como la falta de inclusión en la que pueden incurrir al dejar fuera a artistas y/o proyectos que no cuentan con requisitos de tipo administrativo. Incluso autoridades de la Casa Rivas Mercado dieron a conocer ala posibilidad de prescindir de su segunda edición del “Festival Antonieta Rivas Mercado: Memoria, Arte y Comunidad”, ello debido a que no podrían obtener ingresos por entradas generadas de ese encuentro como consecuencia de las reglas de este año impuestas por PROFEST, cuando justo lo que requiere el sector cultural es tener la oportunidad de generar dinero para la reactivación de actividades. “Contigo”, Banco de Producciones fue anunciado por la SC con el objetivo de “ofrecer a los artistas, creadores y profesionistas de la cultura, un banco de trabajo para que participen, conforme a su preparación y trayectoria, en proyectos breves programados por la Secretaría de Cultura a desarrollarse en la Ciudad de México durante los meses de septiembre y octubre de este año”, originalmente cerraría este domingo 6 de septiembre, sin embargo hace unos días se dio a conocer que se ampliaba el registro para el próximo miércoles 9 de septiembre. El número de contrataciones para “Contigo” sería 1263 y un pago individual de 13 mil pesos netos, y como requisito se requiere registro en otra plataforma anunciada recientemente por Cultura, también cuestionada por los artistas: TELAR