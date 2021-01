Exposición pictórica de Manuela Generalli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En estos tiempos de vuelta al confinamiento por el coronavirus, quedó suspendida de manera presencial la exposición de Manuela Generali (Lucerna, Italia, 1940) en la Galería Acapulco 62, titulada Recuerdos del futuro.

Aunque la mirada directa siempre va a superar la digital, esta muestra puede conocerse a través de la página de la galería, y por dos plataformas más, Instagram y Facebook.

La artista suiza reside en nuestro país desde 1978 y cuenta en su haber con muchas exhibiciones colectivas e individuales aquí y en el extranjero. Su prestigio se lo debe a su intenso trabajo.

Diez pinturas de pequeño y mediano formato conforman la muestra de pinturas al óleo sobre tela, regalo de una mirada intima de las vivencias y reflexiones que la artista ha elaborado recientemente.

Vale la pena reescribir lo que ha manifestado Generalli:

“El agua es un tema muy importante para mi pintura, cuando pinto agua, los reflejos, todo lo que es agua, toda esa cosa que se mueve al mismo tiempo, me atrae. Estoy contenta cuando pinto agua, me da una sensación de libertad, al mismo tiempo debo tener un lugar donde me sienta segura, protegida, como una guarida, y esta exposición se compone por esas dos cosas”.