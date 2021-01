Ver, oír, aplaudir, silbar...

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Como cada fin de semana, presentamos los eventos culturales que pueden seguirse desde casa.

Lanzan convocatoria por centenario de Jesús Reyes Heroles

Con motivo del centenario del natalicio del pensador tuxpeño Jesús Reyes Heroles (3 de abril de 1921- 19 marzo de 1985), la revista Praxis Cultura y Medio Ambiente y la Universidad Veracruzana lanzaron una convocatoria para escritores –de todas las edades– para participar en el “Certamen de Ensayo ‘Centenario del Natalicio de Jesús Reyes Heroles’”. El objetivo es el de difundir el legado de este importante intelectual veracruzano en la cultura nacional y alentar la investigación de sus ideas, ello a través de distintos puntos como su legado en la cultura nacional, y/o algún momento particular de su vida. El reconocimiento para el ensayista que resulte elegido es de 30 mil pesos, un diploma y la publicación de su texto en Praxis Cultura y Medio Ambiente. La convocatoria está abierta desde el pasado 18 de enero hasta el 19 de marzo próximo, y las bases se pueden consultar en https://praxisrevista.com

Cultura en Directo UNAM

Como parte de su programación para enero, Cultura en Directo UNAM ha puesto ha disposición una serie de actividades de danza, cine, documentales, conferencias. Destaca la serie Ciclos Sinfónicos, dentro de la cual pueden escucharse obras del compositor ruso perseguido del régimen estalinista, Dimitri Dmitrievich Shostakóvich, quien nació en San Petersburgo el 25 de septiembre de 1906 y murió en Moscú el 9 de agosto de 1975. Autor de una variada obra, en cuanto a géneros y estilos, es considerado “uno de los músicos más reconocidos del siglo XX”, destaca la UNAM. Las obras que pueden escucharse son la música compuesta para la película Hamlet de 1964, Sinfonía No. 10, Concierto para violín No. 1, Sinfonía No. 5 y Suite de Lady Macbeth de Mtsensk. Las piezas han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl en diferentes fechas. La liga para escuchar es https://culturaendirecto.unam.mx/ciclos-sinfonicos-piezas-de-shostakovich/

Y si quiere saber más sobre el destacado compositor, no deje de leer estas entrevistas, publicadas en el semanario Proceso:

Scherer y Shostakóvich: la música y la paz...

Shostakóvich: dos ojos cegados por la tristeza

Ciclo de conferencias “La arqueología hoy”

Dentro del ciclo de conferencias La arqueología hoy, que conduce el investigador Leonardo López Luján en El Colegio Nacional (Colnal), la arqueóloga Marcela Zapata Meza presentó la conferencia Magdala: un proyecto arqueológico mexicano en Israel, en la cual habla de cómo presentó y le fue aprobada su propuesta de arqueología bíblica en el antiguo centro urbano de Magdala en 2010, por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Asimismo sus avances y objetivos que son, fundamentalmente, entender la vida cotidiana y demostrar desde la disciplina arqueológica lo escrito en fuentes históricoas, que a diferencia de lo que sucede en México, dice, abundan y se pueden seguir, sobre todo las del historiador judeorromano del siglo I, Flavio Josefo. Magdala es un asentamiento situado a orillas del Mar de Galilea, al norte de Jerusalén, cerca de Siria y el Líbano y tiene mucho por descubrir. Se puede ver en la conferencia, disponible en el canal oficial de El Colegio.

El musical “Bésame mucho” en virtual

Consuelo Garrido, Víctor Weinstock y Lorena Maza crearon este musical, basado en la canción de Consuelo Velázquez, que viaja entre México y Cuba, tal y como sucedió con el bolero, que cuenta la historia de dos parejas (una en el pasado, otra en el México de hoy) que tienen que enfrentar un cúmulo de problemas para concretar su amor. Conforman el elenco Plutarco Haza, Natalia Sosa, Miriam Bayard, María Filippini, José Antonio López Tercero, Daniel Araujo, Alma Cero, Iván Caraza, Federico Di Lorenzio, Hugo Serrano, Dulce Patiño, Marleny Carbonell, Omar Yirat, Laura Muchenik, Valeria Vega, Mayco García, Mario Beller y Mario Cervantes. Se puede ver en internet este sábado 23 de enero, a las 20:30 horas. Compra los boletos en Ticketmaster Live.

Teatro-Cabaret

Ven claridarks se titula este show. Las Reinas Chulas, junto con la gran actriz Conchi León, intentarán cambiar el curso de las cosas en México, hasta descubrir si Adán y Eva son para los mexicanos como Cortés y La Malinche o Lozoya y Chayito Robles. Descubre cómo encontraron su propio génesis en el cruce subterráneo del Metro La Raza, en el que viajan al pasado para corregir las huellas del dolor y evitar que volvamos a la esclavitud de la Dictadura Perfecta. Pueden verlo este fin de semana por internet a la hora que sea. Adquiera sus boletos en: https://boletopolis.com/es/evento/16635

Películas con Jason Statham

El actor británico Jason Statham ha protagonizado películas de acción y aventura exitosas, por lo cual se hizo famoso en todo el mundo. El canal de paga A&E ofrece este sábado 23 de enero un ciclo de este artista popular. Iniciará con Asesinos de élite, a las 18:10 horas. Este filme se estrenó en 2011 y lo acompañan Clive Owen, Robert De Niro e Yvonne Strahovski. Cuando su mentor es secuestrado por un jeque árabe caído en desgracia, un asesino a sueldo se ve forzado a trabajar para él. Su misión será liquidar a tres miembros de élite de las fuerzas especiales aéreas británicas, responsables de las muertes de los hijos del jeque. ¿Conseguirá su cometido? A las 20:10 proyectará El transportador 3. Frank Martin se pone los guantes de conducir para entregar a Valentina, la hija secuestrada de un funcionario del gobierno ucraniano, de Marsella a Odessa en el Mar Negro. En el camino tiene que lidiar con matones que quieren interceptar la entrega segura de Valentina y no dejar que sus sentimientos personales se interpongan en su peligroso objetivo. Además de Statham actúan François Berléand, Natalya Rudakova y Justin Rodgers Hall.

Cine: El código del miedo

A las 22 horas, se pasará El código del miedo. Aquí, Luke Wright es un exitoso luchador, hasta el día que participa en una pelea arreglada. En venganza, la mafia rusa mata a su familia y destruye su vida. A pesar de estar solo y triste, Luke entra en acción para salvar a una niña (Catherine Chan) china de los mismos criminales que mataron a su familia, y participa en una guerra despiadada. Completan el reparto Catherine Chan y Reggie Lee. Y finaliza, a las 23:35 horas, con El redentor. Un dañado exsoldado de las fuerzas especiales, Joseph (Joey) Smith, que navega por el inframundo criminal de Londres aprovecha la oportunidad para asumir la identidad de otro hombre. Joey busca la ayuda de la hermana Cristina, joven monja que sirve en una parroquia céntrica de la ciudad. La desaparición forzada de su compañera en la calle, por los mismos hombres que lo golpearon, lo llevan a arriesgar todo por venganza. También participan los actores Agata Buzek, Vicky McClure y Christian Brassington.