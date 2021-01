The Kinks con “Moneygoround” vía “livestreaming”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La legendaria banda inglesa The Kinks, fundada por los hermanos Ray y Dave Davies, acaba de anunciar un espectáculos vía “livestreaming” denominado The Monegoround para celebrar medio siglo de la salida de su gran álbum Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One.

Esta inusual noticia (dado que los hermanos Davies no se hablan desde hace décadas) fue dada a conocer por Will Lavin a través de la publicación NME el pasado 23 de enero. Y confirmada poco tiempo después de la salida del álbum de 1970 Lola Versus Powerman… o simplemente Lola, en su versión remasterizada.

La muy popular grabación apareció en varios formatos, incluyendo un paquete con edición extra lujo limitada, que contiene un libro de sesenta páginas, tres discos CD y sencillos con cuatro impresiones a color del grupo.

Con el fin de ampliar las celebraciones del aniversario, el jefe Ray Davies ha estado muy ocupado elaborando con el dramaturgo Paul Sirett una obra de teatro de menos de una hora de duración, inspirada en los temas y lírica del mismo álbum, que estará protagonizada por el poeta y actor Ben Norris.

No será la primera vez que Ray Davies incursiona en el teatro. Recordamos sus conciertos con The Kinks en 1974 inspirados en el LP Soap Opera (que significa “telenovela”), así como su adaptación Starmaker. Asimismo, los álbumes de The Kinks Preservation Act 1 y Preservation Act 2.

“The Moneygoround será un show con un solo actor documentando un personaje, quien enfrenta el reto de realizar un álbum bajo una presión extrema. Esta obra, similar a un psicodrama, va mostrando los altibajos del personaje al tiempo que le suceden circunstancias de su vida cotidiana”, expresó Ray Davies respecto a su nueva obra.

“Él se enfrenta a fuerzas oscuras que lo van acechando hasta tumbarlo en un agujero emocional y financiero que va a pretender ayudarlo a superar su amiga y confidente Lola.”

El espectáculo está programado desde Inglaterra para el 29 de enero, a las 20 horas, en el canal The Kinks de YouTube.

Sin duda, The Kinks es de los mejores grupos que le han sucedido al rock mundial desde la irrupción de Elvis y Los Beatles. Imperdibles…