Ver, oír, aplaudir, silbar...

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– A continuación presentamos las recomendaciones de espectáculos y eventos culturales para seguir desde casa este fin de semana.

Teatro-cabaret virtual

Las Reinas Chulas siguen más políticas que nunca y acompañadas por la actriz Gabriela de la Garza. Explotan todas sus facetas de imitadoras para recrear desde: una Fifí Téllez, un Gilberto Lozasno, un Claudio Espantosa X González; hasta un Chelito Ebrart, un Peje Manuel, y un sin número de parodias e imitaciones que harían temblar a la mismísima Angeliquita Vale. Así que no se pierda la última función virtual de Sustorela política mexicana este sábado 30 de enero a las 21 horas, donde podrá apreciar que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Adquiera su boleto en https://boletopolis.com/es/evento/16697

Ópera de Bellas Artes

La quinta temporada virtual de la Ópera de Bellas Artes inicia este domingo 31, con una versión de concierto de Lucia di Lammermoor, del compositor italiano Gaetano Donizetti (1797-1848), en la cual intervienen la soprano coreana Youngok Shin y el tenor mexicano Ramón Vargas. La obra, con libreto del también italiano Salvatore Cammarano (1801-1852), se basa en la novela The bride of Lammermoor, de sir Walter Scott (1771-1832). Se desarrolla en tres actos y se estrenó en el Teatro San Carlo, en Nápoles, el 26 de septiembre de 1835. Debido a su éxito se presentó posteriormente una versión en francés, en el Teatro del Renacimiento en París, el 6 de agosto de 1839. En 1997 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, como parte de las celebraciones por el bicentenario del nacimiento del compositor originario de Bergamo. La presentación será el domingo a las 17:00 horas en la plataforma Contigo en la Distancia, el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y las páginas de Facebook del INBAL y de Ópera de Bellas Artes.

El Macaz expone a Alfredo Zalce

El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), ubicado en Morelia, acaba de abrir un espacio permanente para exhibir la obra del pintor y muralista michoacano, nacido en Pátzcuaro el 12 de enero de 1908, y quien falleció el 19 de enero de 2003 en la ciudad moreliana. Remodelada justo para albergar obras del acervo del propio MACAZ y otras que están en sus instalaciones en calidad de préstamo, con el fin de mostrar la riqueza en temas y técnicas manejadas y creadas por Zalce, quien fue también ceramista y orfebre. Se incluyen óleos, esculturas en bronce, xilografías y grabados. La exposición se puede ver en una breve visita guiada del director del museo, Vicente Guijosa, a través de un video en la plataforma virtual de YouTube.

Nueva serie documental en HBO

Producida por los hermanos estadunidenses David y Jay Duplass, esta serie documental detalla el ascenso y la caída de la empresaria transgénero Elizabeth Carmichael y su automóvil radical The Dale y se titula The lady and The Dale. Narra la vida de Carmichael, una emprendedora que saltó a la fama durante la crisis del petróleo en la década de 1970 con la promoción de un automóvil de bajo consumo conocido como The Dale. En un momento en que tres fabricantes de automóviles dominaban la carretera, ella lanzó un vehículo futurista con tres ruedas y de bajo costo que prometía recorrer más de 100 kilómetros por galón de gasolina. Se estrena el domingo 31 de enero en HBO y HBO GO.

“El niño y el fugitivo”, de Jeff Nichols

El director estadunidense Jeff Nichols escribió y dirigió esta película de drama, aventuras y vida rural. En una isla del Mississippi, dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mud. Ha matado a un hombre para proteger al amor de su vida, Juniper, y ahora se oculta de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle a reunirse con Juniper y preparar su huida juntos, sin saber que la aparición de Mud significará el fin de sus infancias. Actúan Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland y Reese Witherspoon. La película, del año 2012, se puede ver gratis este sábado 30 y domingo 31 en la plataforma www.tubitv.com a la hora que se quiera. Participó en Cannes y otros festivales de cine independiente.