“No me voy a rendir”, dice Gloria Trevi tras confirmarse acusación por evasión fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No me voy a rendir”, publicó Gloria Trevi en redes sociales luego de que se confirmó que es acusada de evasión fiscal por 400 millones de pesos y lavado de dinero.

La cantante y su esposo, Armando Gómez, son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dichos delitos en una denuncia en su contra desde el pasado 8 de septiembre.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, pidió que Gloria Trevi y su esposo sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y lavado de dinero.

Con una vida salpicada de escándalos, uno de los cuales la llevó a la cárcel, la cantante y compositora de Nuevo León ahora es perseguida por no haber declarado ingresos a lo largo de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, dijo, al referirse a las autoridades fiscales y judiciales, que “esa gente” quiere tratarlos “como tontos y decir cosas falsas de mí otra vez”.

“Ellos son los que no tienen memoria”, manifestó Trevi, y afirmó que sus seguidores sí tienen memoria.

“Porque te lo prometí NO TE VOY A FALLAR Y NO ME y VOY A RENDIR (sic)”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje que compartió en sus redes sociales viene con un video de 42 segundos en el que aparece arriba de un escenario, frente a una multitud de personas que corean en repetidas ocasiones “no estás sola”.

“En efecto, no estoy sola. Te tengo a tí y tengo a Dios, y no te voy a fallar”, contesta la famosa cantante que ha participado en diversas películas.