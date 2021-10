"Nuestras cosmovisiones", la nueva serie televisiva de la UNAM e INAH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la Tlaltecuhtli como testigo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco de sus respectivos programas conmemorativos por la toma de México-Tenochtitlan, presentaron la serie televisiva “Nuestras Cosmovisiones” en el vestíbulo del Templo Mayor.

Con la participación de Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM; el titular del INAH, Diego Prieto; la directora de la revista Arqueología Mexicana, María Nieves Noriega; y Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM; se mostró un avance de lo que será la serie, que se transmitirá los lunes a las 21:00 horas por el canal de TV UNAM, con retransmisión los sábados, a las 14:00 horas.

Realizada como proyecto durante nueve meses, a lo largo de trece capítulos hay con entrevistas a arqueólogos, historiadores, biólogos, astrónomos, médicos y antropólogos respecto a temas que se abordaron entre los pueblos prehispánicos como el arte, la religión, la naturaleza, la vida, y por supuesto la muerte.

Los capítulos son:

“Cosmovisión”, “La manera de ver el mundo, “Los dioses y la creación del mundo”, “El cielo”; “La tierra y el agua”; “La muerte y el inframundo”, “cuerpo, lengua y sociedad”, “Los espacios arquitectónicos y las pinturas como representación del cosmos”, “El poder sagrado y sus repositorios terrenales”, “Guardianes, animales, nahuales”, “El calendario, números astros, ceremonias y adivinación”, “La salud y el tratamiento de las enfermedades”, “Las artes mesoamericanas y el futuro de nuestras cosmovisiones”.

Al respecto Jorge Volpi destacó que la serie es uno de los proyectos más ambiciosos de la programación de “México 500” de la UNAM, y un reflejo de la multidisciplinariedad:

“Al ser multidisciplinario, la serie de corte semanal combina el rigor de la actividad científica de las instituciones, pero también la búsqueda de un público que quiere saber cómo los distintos pueblos han visto el mundo a lo largo de la historia”.

Guadalupe Valencia hizo hincapié en la talla de los especialistas que participan a lo largo de la serie, además de Carol Perelman, divulgadora de la ciencia, quien conducirá el programa, estarán Ann Cyphers, del Instituto de Investigaciones Estéticas; José Franco, del Instituto de Astronomía; Yólotl González, investigadora emérita del INAH; Johannes Neurath, curador del Museo Nacional de Antropología, y Noboru Takeuchi, del Centro de Nanociencias, entre muchos otros.

Fue María Nieves Noriega quien refirió que la colaboración de la revista Arqueología Mexicana, que se encuentra en sus 28 años de existencia, se produjo de manera natural, y que para ellos fue un placer compartir el trabajo a través de su archivo fotográfico e histórico, y apunto sobre el título de la serie:

“Nos buscaron hace nueve meses para este trabajo, el origen del tema era ‘la cosmovisión prehispánica’, pero poco a poco evolucionó debido a la cantidad de información y distintas visiones, pero en especial por la actualidad; la pandemia nos obligó a volver a pensar ¿Quién soy, de dónde vengo y para qué estoy aquí?, así de ‘las cosmovisiones’ pasamos a ‘nuestras cosmovisiones’”.

Mientras que Prieto, refirió que el impulso del conocimiento ha refrendando una alianza histórica entre la UNAM y el INAH:

“La muestra de esa gran alianza es esta serie, pero vengo de Tlatelolco donde habrá una gran exposición, lo que quiero explicar con esto es que la investigación no termina en ponencias, sino en la búsqueda por llevar este conocimiento a un mayor público”.

Al concluir la conferencia, en el mismo vestíbulo del museo, Apro cuestionó a Prieto en referencia a la estructura metálica que se cayó en abril de este año –y que protegía una edificación de la zona arqueológica-- después de una fuerte granizada en el Centro Histórico, sobre lo cual refirió:

“Va bien, ya tenemos un proyecto seleccionado por un comité técnico, tenemos quien lo va a hacer y están iniciando los trabajos, no llevara mucho tiempo y concluya, a más tardar, a finales de este año o principios del próximo”.

Sin dar detalles sobre la empresa o presupuesto (este último vendría de la aseguradora patrimonial del INAH, y si hubiera un faltante lo otorgaría la Secretaría de Cultura), adelantó que además de la techumbre se arreglarían otras tres en el Templo Mayor.

“Tenemos que restituir no solo la techumbre que se colapsó, sino las otras tres porque no solo quedaría disímil una propuesta con las otras, en el caso de la cubierta de la Etapa 2, donde están los altares a Huitzilopochtli, Tláloc, y Chac Mool, tiene un cierto nivel de riego, así que se tienen que reponer las cuatro, y hemos tenido mucho apoyo de la Secretaría de Cultura para complementar el recurso que no se pueda conseguir a través del seguro patrimonial del INAH”.