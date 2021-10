Maya y los tres, del animador mexicano Jorge R. Gutiérrez, llega a Netflix el 22 de octubre

GUADALAJARA, JAL. (apro).- El animador mexicano Jorge R. Gutiérrez --quien dirigió la película “El libro de la vida” bajo la producción del cineasta Guillermo del Toro-- juntó las voces de Eric Bauza, Joaquín Cosío, Sandra Echeverría, Kate del Castillo, Gael García Bernal, Gabriel Iglesias, Diego Luna, Alfred Molina, Allen Maldonado, Cheech Marin, Isabela Merced, Rita Moreno y Zoe Saldaña, y de otros, en la serie de dibujos “Maya y los tres”.

Son nueve episodios que se estrenarán en Netflix el próximo 22 de octubre y R. Gutiérrez --también creador de “Súper Macho” y “El tigre: las aventuras de Manny Rivera”-- presentó un avance de la nueva historia en la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde también ofreció una cátedra.

R. Gutiérrez también presta su voz al rey Teca. Foto Columba Vértiz

En entrevista con este medio recalcó que es su primer proyecto donde la protagonista es mujer:

“Al principio me preguntaba como varón ¿qué sé de ser una mujer?, pero si seguía pensando así, iba seguir creando héroes hombres. Y sabía que debía crear un personaje mujer y pensé enseguida en mi esposa, que debía ser mi filtro. Es mi musa, mi inspiración, y si quiero ser mejor y cambiar, tenía que ayudar a representar a hombres y mujeres por igual”.

Ya ha trabajado en otras ocasiones con su esposa, la tijuanense Sandra Equihua. Ella siempre diseña a los personajes femeninos, por lo que Maya es un diseño de ella. El relato está inspirado en las culturas maya, azteca e inca. Y sobre todo el Museo Nacional de Antropología.

La serie se centra en Maya, una princesa vivaz con corazón de guerrera, que al ver a la humanidad en peligro por la ira de los dioses, decide cumplir una antigua profecía. Para ello, debe reclutar a tres legendarios guerreros para luchar. Su pueblo se llama Teca.

El primer capítulo es muy entretenido. Su padre, su madre y hermanos la apoyan para presentarse ante su pueblo, pero ella no desea ser una princesa, quiere vivir la vida como todos, sin embargo su destino cambia en un instante. Es muy independiente, inteligente y sobre todo desea ser luchadora mas por ser mujer se burlan de ella. Es inquieta y con iniciativa. Seguro el personaje será parte del debate de la equidad de género, y sin duda, al ver el primer capítulo, se advierte que es un proyecto diferente, con el sello totalmente mexicano, sin caer en el folclor, con seres animados que conquistarán por su perfección en diseño, movimientos y el mundo de colores en el que se desenvuelven.

R. Gutiérrez --nacido en Ciudad de México en 1975 pero criado en Tijuana, Baja California-- también presta su voz al rey Teca, el papá de Maya, por cierto muy parecido a él:

“Es un guerrero águila y pues mi esposa es la reina Teca. Maya es nuestra hija, entonces la serie es nuestra hija también. Cuando empecé mi carrera de escritor, escribía desde el punto de vista del hijo. Ahora que ya soy papá en la vida real ya es desde el aspecto del padre. Al principio decía, no, los papás no entienden, los hijos son los héroes. Ahora señalo que los papás tenían razón en muchas cosas. La obra no cambia, el que cambia es el artista”.

--¿Qué fue lo más difícil es este proyecto?

--El problema de la iconografía de la mitología de Mesoamérica es que mucha gente dice que no cree en eso, en el extranjero por los sacrificios humanos. Me cuestionaban cómo iba a crear algo de esos temas para niños y no se dan cuenta que en las historias de todo el mundo existen sacrificios, en la mitología griega, Hércules mata a su esposa y a sus hijos e hizo una película Disney de él. ‘Maya y los tres’ es un relato muy accesible para que la pueda ver toda la familia. Si me pongo a contar historias mas históricas, pues no.

--¿No le gustaría narrar la historia de México?

--La verdad, la verdad, la parte más histórica se las dejo a los documentales de los historiadores, yo quiero hacer una versión de fantasía.

“Entre mis cuadros favoritos se encuentra ‘El abrazo’ del pintor Jorge González Camarena, donde un caballero guerrero águila está abrazado con un conquistador español y los dos se mueren, pero esa unión es una metáfora de la conquista, y de ahí salimos. Fue una inspiración gigantesca. Mi énfasis siempre fue: ‘Vamos a enseñar la parte gloriosa de esa época’. Me la pasé estudiando la iconografía y el arte mesoamericano, donde las mujeres son sacrificadas, al guerrero le dan a la princesa, o debe ser la mujer dormida, en fin. Dijimos: ‘Vamos a hackear esta idea de que la mujer es un objeto y hay a crear una héroe’.

“De niño me afectó mucho lo de los niños héroes de Chapultepec, por la idea de que murieron por la patria, y ya de grande empecé a preguntarme ¿dónde están las niñas héroes?, por eso mi mujer y yo coincidimos en hacer una niña héroe”.

Recuerda a La Malinche:

“Echarle la culpa a una mujer de que por eso sucedió la conquista es muy fuerte. Desde ahí sale el sexismo y el machismo. Es muy fácil echarle la culpa a una persona por lo que pasó todo y que sea una mujer, peor. Ya ha salido en la historia que sí hubo guerreras femeninas, mujeres que luchaban”.

Subraya contento el además escritor, pintor, actor de voz y diseñador de producción:

“Hay que levantar esta idea de que la mujer también es guerrera, y yo la veo en México. Siempre digo que mi mamá, hermana y esposa son guerreras mexicanas que han luchado contra un sistema súper machista y han luchado por ser libres”.

En la cátedra que ofreció dijo que en Netflix le propusieron presentar un proyecto que no podría efectuar ningún otro estudio. Por lo que en la charla con Proceso se le interroga al ya al haber trabajado “Maya y los tres”, ahora ¿qué presentaría que ningún estudió pueda realizar?, y responde tranquilo:

“En el buffet de la cultura mexicana hay muchísimos platillos que no se han presentado. Ya estoy cocinando algo y lo único que puedo decir es que nunca me ha tocado hacer algo de la lucha libre. Entonces estoy emocionadísimo en presentar ese platillo que es delicioso en toda la republica”.