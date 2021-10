Tráiler de la docuserie The Beatles: Get Back. Te decimos cuándo y dónde se estrena

MADRID (CulturaOcio).- Llega el tráiler de 'The Beatles: Get Back', el ambicioso proyecto documental dirigido por Peter Jackson y cuyos tres episodios, tras pasar de ser un largometraje para cines a una serie dado su extenso metraje, llegarán a Disney+ los días 25, 26 y 27 de noviembre. Una producción que mostrará material restaurado nunca visto y que busca ofrecer la visión más íntima y honesta de la emblemática banda británica.

'The Beatles: Get Back' plasma el proceso creativo del grupo y cómo era la relación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en 1969. Peter Jackson busca sumergir al público en las sesiones íntimas de la grabación de la banda durante un momento crucial de la historia de la música.

El documental muestra el cariño, la camaradería y el genio creativo que definieron el legado del icónico cuarteto, recopilado a partir de más de 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969, por Michael Lindsay-Hogg, y más de 150 horas inéditas de audio, todo cuidadosamente restaurado.

Jackson es la única persona que, en 50 años, ha tenido acceso a estos archivos privados de video. 'The Beatles: Get Back' es la historia de Lennon, McCartney, Harrison y Starr mientras planean su primer concierto en directo en más de dos años, capturando cómo se escriben y ensayan 14 nuevas canciones, pensadas originalmente para su lanzamiento en un álbum en directo a modo de acompañamiento.

El documental presenta, por primera vez y en su totalidad, la última aparición en directo de The Beatles como grupo. Se trata del inolvidable concierto en la azotea de Savile Row en Londres el 30 de enero de 1969, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en 'Abbey Road' y 'Let It Be', los dos últimos álbumes de la banda.

A pesar de que la intención era convertir el metraje un largometraje documental para cines, Jackson compartió un montaje de cinco minutos en diciembre del año pasado; finalmente, dado lo extenso de las horas de grabación, se ha optado por una serie documental dividida en tres partes.