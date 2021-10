Tras la polémica por "Desactivación Colectivos", artistas organizan el encuentro Conttac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras no haber respuesta por parte de la Secretaría de Cultura federal después de la polémica por el chat “Desactivación Colectivos”, artistas y trabajadores de la cultura organizaron la primera etapa del “Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte y la Cultura” (Conttac), a realizarse de manera gratuita y virtual del 18 al 21 de octubre de este mes.

Con dedicatoria a Eloy Hernández, quien falleció de manera reciente y fue uno de los promotores fundamentales de este congreso, el encuentro –que se transmitirá por la cuenta Youtube y Facebook de “Conttac”– tiene como objetivo analizar cómo mejorar los ecosistemas creativos, administrativos, legales, fiscales y de financiamiento público y privado, además de buscar la dignificación, el acceso a los sistemas de salud y seguridad social, créditos, capacitación, profesionalización y mejora de condiciones laborales.

Con una conferencia de prensa virtual, Guadalupe Ocampo, artista e integrante del colectivo #NoVivimosDelAplauso; el promotor cultural y crítico musical de Proceso, Raúl Díaz; y Magdiel Montalvo, integrante de la Red de Artesanos y Productores “Manos Creativas” Aappi A.C., dieron a conocer los por menores del encuentro, mismo que se remonta a diciembre de 2020, cuando en medio de la pandemia, artistas y trabajadores de la cultura dialogaban virtualmente con autoridades federales rumbo a un “Congreso Nacional de Cultura”.

Sin embargo, en un error por parte de funcionarios se filtró la pantalla de un chat de WhatsApp llamado “Desactivación Colectivos”.

En su momento al menos 12 colectivos señalaron y criticaron la existencia del mismo, y en redes sociales artistas de diversas disciplinas artísticas se pronunciaron al respecto, calificando el momento como “una vergüenza” para la política cultural del país.

Aunque hubo una serie de deshabilitaciones de funcionarios que participaron en ese chat, y Alejandra Frausto, titular de Cultura, en conferencias de prensa posteriores afirmó que retomarían el diálogo con los colectivos, ahora los artistas afirmaron que jamás hubo esa nueva conexión.

Al respecto, Guadalupe Ocampo refirió a Apro:

“Eso fue doblemente doloroso, porque después de que se dio a conocer ‘Desactivacion colectivos’, sacaron un boletín diciendo que estaban en diálogo con nosotros, diálogo al que jamás regresaron. Lo que queríamos era que fuera un diálogo junto con las instituciones del gobierno, ahora se les hizo llegar la invitación a distintas secretarías, Cultura, Hacienda y Crédito Público, del Trabajo, de Bienestar, Economía, Turismo, a los titulares de Cultura de todos los estados de la república, universidades interculturales.

“En el caso Economía nos respondieron con una negativa, diciendo que no podían participar, en el caso de las otras no hubo respuesta… del INBAL enviamos invitación, no hemos recibido respuesta”.

La programación

Los conversatorios del Conttac iniciarán este 18 de octubre a las 10 horas con una inauguración, posterior a ello, a las 12 horas, el conversatorio “El creador, artista, y el trabajador del arte y la cultura como sujeto de derecho” con posterior mesa de trabajo de 17 a 20 horas.

Al día siguiente la charla “Reformas Fiscales y Administrativas”. El 20 de octubre tocará turno a “Redes y colaboración entre colectividades del sector arte y cultura; y el 21 el conversatorio “Los titulares de las instancias de cultura de diferentes estados de la república mexicana, y sus planes de trabajo artístico y cultural”. Los diálogos del 19, 20 y 21, los horarios de las charlas son de 10 a 12 del día, con posteriores mesas de trabajo diarios de 17 a 20 horas.

Para mayor información se pueden contactar a través de la página de Facebook del congreso “Conttac”.