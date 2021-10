Tarantino dice que Kill Bill 3 podría ser su próxima película

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En junio pasado, durante su gira promocional de la película “Once Upon a Time in Hollywood”, el director de cine Quentin Tarantino (Tennesse, 1963) reconoció que se retiraría del cine con una última película, la cual, podría ser “Kill Bill 3”, a la que consideró como una posibilidad.

Durante la Fiesta del Cine de Roma, donde recibió un premio por su trayectoria, reiteró que no tiene idea cuál será su próxima película, pero mencionó la tercera parte de la saga Kill Bill como una propuesta para la décima película con la que piensa retirarse del cine.

“No tengo ni idea de cuál será mi décima película. Es una posibilidad”, respondió al ser cuestionado sobre si la actriz Uma Thurman protagonizaría esta tercera entrega.

Tarantino llegando al Festival de Cine de Roma. Puro nivel. #RomaFF16 pic.twitter.com/yBJ1Ug1hER — AP (@altapeli) October 20, 2021

Una vez más, Tarantino dijo estar llegando al final de su carrera cinematográfica.

“Tener un hijo a principios del año pasado ha sido casi calculado para que fuera al final de mi carrera, cuando todas mis prioridades han cambiado”, señaló Tarantino.

Además, reconoció que “estaba atrapado y no sabía cómo salir, así que decidí matar a Hitler y me pareció una buena idea”, indicó, al responder cómo sería el desenlace de “Bastardos sin gloria” (2009).

Tarantino, quien logró el reconocimiento como director de cine con “Perros de Reserva” (1992), se lanzó en contra de quienes lo critican por repetir escenas finales en sus películas.

“Puedo hacerlo porque es mi final, soy al que se le ocurrió esta mierda. Tú puedes no hacerlo porque me estarías robando. Yo puedo hacerlo cada jodida vez: es mío”, señaló entre carcajadas suyas y del público.

“Con la excepción de ‘Érase una vez… en Hollywood’, creo que nunca he creado un mundo del que necesariamente me gustaría formar parte”, señaló, luego de repasar algunos de sus personajes y asegurar que se llevaría bien con Cliff Booth (Brad Pitt), el doble de actuación de Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) en esa película, con quien, señaló, discutiría con el personaje porque es “un llorón”.

“Me gusta Rick, pero creo que tiene una gran carrera y no se da cuenta, no la aprecia. Es divertido esto, porque, aunque me gusten mis personajes, no necesariamente saldría con ellos”, confesó.