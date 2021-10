Alec Baldwin mata accidentalmente a una mujer durante la filmación de una película

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor estadunidense Alec Baldwin disparó un arma presuntamente de utilería durante la filmación de una película, lo que provocó la muerte de la directora de fotografía, mientras que el realizador de la cinta resultó herido.

Los hechos ocurrieron en el estado de Nuevo México, en el rodaje de la cinta western Rust, informaron la noche del jueves medios estadunidenses.

La policía del condado de Santa Fe informó que la víctima, Halyna Hutchins, tenía 42 años de edad y aunque fue trasladada por aire al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, falleció a causa de las lesiones provocadas por el arma de fuego.

El director de la película, Joel Souza, de 42 años, fue trasladado en ambulancia a otro centro médico, donde recibía atención de urgencia.

Una fuente cercana a la investigación dijo que Baldwin, de 63 años, fue interrogado por los investigadores el jueves por la noche y fue visto por un reportero y fotógrafo de Nuevo México llorando, informó el diario local Santa Fe New Mexican.

De acuerdo con Juan Ríos, portavoz de la Oficina del Sheriff de Santa Fe, los hechos ocurrieron en el set Bonanza Creek Ranch en medio de una escena que estaba siendo ensayada o filmada.

"Estamos tratando de determinar en este momento cómo y qué tipo de proyectil se usó en el arma de fuego", dijo.

Hasta el jueves por la noche, la Oficina del Sheriff no había presentado cargos contra nadie en relación con el tiroteo.

Los productores de la película y un representante de Baldwin, de 63 años, no respondieron de inmediato a correos electrónicos o llamadas telefónicas el jueves por la noche, indicó The New York Times.

Previamente, Baldwin publicó una foto en Instagram con el atuendo de la cinta, que incluía lo que parecía ser una herida protésica en el torso. El actor también es productor de la película.

El presunto accidente recordó el ocurrido en un set de filmación en 1993 en el que el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, murió durante una escena tras recibir un disparo accidental.