David Chase negocia con HBO Max una nueva serie de Los Soprano

MADRID (CulturaOcio).- Los Soprano continuará su historia con “Santos criminales” (The Many Saints of Newark), película precuela que llegará a las salas españolas el 5 de noviembre. Parece que la franquicia podría añadir un nuevo título, ya que David Chase está negociando con HBO Max la creación de una nueva serie.

"Estamos hablando con David sobre una nueva serie relacionada con Los Soprano en HBO Max", reveló Ann Sarnoff de WarnerMedia en una entrevista con Deadline. Sin embargo, la ejecutiva dejó claro que "todavía no se ha tomado ninguna decisión". Esta declaración llega después de que Chase firmara un contrato por cinco años con WarnerMedia, que incluye proyectos de cine y televisión en HBO, HBO Max y Warner Bros. Pictures.

Chase ya reveló anteriormente que si volviera al mundo de Los Soprano, cualquier proyecto tendría lugar después de la película, que se desarrolla a finales de los sesenta y setenta, y antes de la serie original, que comienza alrededor de 1998. "Solo hay una forma de que lo hiciera, y es que Terry Winter y yo escribiéramos el guion juntos", apuntó.

“Santos criminales” ya está en cines en Estados Unidos y Sarnoff admitió en declaraciones a Deadline que las cifras de taquilla no habían sido las esperadas. "Los Soprano aparece entre las diez primeras series más vistas en el servicio de streaming y le ha dado una vida completamente nueva. Literalmente ha levantado toda la franquicia de Los Soprano de una nueva manera. No se puede medir su éxito solo por la taquilla", esgrimió.

"El joven Anthony Soprano crece en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark. Va camino de convertirse en un hombre justo cuando surgen los gánsters rivales que desafían a la todopoderosa familia criminal DiMeo en una ciudad cada vez más dividida por las razas. Dickie Moltisanti, el tío al que idolatra, está atrapado en estos tiempos revueltos y lucha por sacar a flote sus responsabilidades profesionales y personales. La influencia que ejerce sobre su sobrino ayudará a convertir a este impresionable adolescente en el todopoderoso jefe de la mafia que conoceremos más adelante: Tony Soprano", reza la sinopsis de la película.