Conocer a Carlos Fuentes fue un privilegio: Carlos Rubio Rosell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista y escritor Carlos Rubio Rosell presentó su más reciente libro “La escritura infinita: Conversaciones con Carlos Fuentes” (2020), en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos, en un acto al cual asistió Silvia Lemus, viuda del autor de “La región más trasparente” (1958), “La muerte de Artemio Cruz” (1962) y “Terra Nostra” (1975).

A través de un comunicado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), cuya Coordinación Nacional de Literatura organizó la presentación del volumen de 158 páginas, publicado por Editorial Universitaria, Rubio Rosell comentó que su relación con Fuentes (Premio Cervantes 1987) y su obra marcó su vida desde que tuvo contacto con ella a los 13 años:

“Carlos Fuentes siempre me ha acompañado como un apoyo, ha sido una especie de espejo ideal en el cual me he mirado, y conocerlo ha sido uno de los grandes privilegios que tuve en mi vida personal, creativa y profesional”.