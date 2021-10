"Te guardo", himno al amor de Silvana Estrada rumbo a nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de una gira internacional por España y Estados Unidos y un ‘concierto de escritorio’ (Tiny Desk Concert), la cantautora veracruzana Silvana Estrada reestrena “Te guardo”, tercer tema de adelanto de su próximo álbum que se titulará Marchita.

La pieza es el tercer sencillo --luego de “Marchita” y “Tristeza”-- del que será su segundo álbum a lanzarse el 21 de enero de 2022, producido por Gustavo Guerrero, y arropada por el sello estadounidense Glassnote Records.

Tributo a la dulzura y la delicadeza, producto de un enamoramiento y el futuro incierto que todos podemos sentir a partir de esto, a decir de la cantante volvió grabar el tema (lanzado originalmente en febrero de 2018) bajándole el tempo, “toqué más lento de lo normal y descubrimos que tenía una cadencia sensual que te arropa, se volvió aún más íntima y dulce. La primera versión de esta canción era más intensa y fría; quise devolverle un poco de cercanía y calidez”.

El nuevo video de “Te guardo” va acompañado por un trabajo grabado en Valle Nuevo, República Dominicana, dirigido por Karla Read y Edwin Erazo, y “es una metáfora de lo que nace y lo que se siembra. Esta es la canción ‘semilla’ que lo inició todo. Marchita, amor, encontrando mi voz... por eso el video quiere dejar un sentimiento de ternura y fertilidad ante tus ojos”, refirió.

En video-entrevista con la cantautora comentó que la canción en medio de la pandemia ha sido parte de una reflexión profunda llena de mucho trabajo, “tuve momentos de tristeza los primeros meses, como todos, me deprimí un poco, pero después tuve mucho trabajo, aproveche para componer, firmé con mi nueva disquera, grabé en República Dominicana todo el material audiovisual del disco, produje un sencillo, fue un tiempo de mucha labor”.

Conocida también por su posición ante las luchas feministas (lanzó “Si me matan” en marzo de este año), refirió que a su decir hubo cambios en los diálogos pero muchos de ellos también positivos:

“Los medios para luchar en la pandemia cambiaron, pero creo que ahora salir y volver a encontrarnos en los espacios públicos creo que viene con una reflexión y diálogo aún más profundo, la pandemia nos hizo ver mucho, en mi caso aprendí más, leí mucho sobre feminismo, me informé sobre escritoras que me habían recomendado, y puedo decir que me siento más capacitada e informada".