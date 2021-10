La ambición de Lady Gaga no tiene límites en el nuevo tráiler de "La Casa Gucci"

MADRID (CulturaOcio).- Lady Gaga se convierte en una exesposa deseosa de dinero y ambición en el nuevo avance de “La Casa Gucci”, el segundo filme que Ridley Scott estrena este año tras “El último duelo”, una película sobre uno de los crímenes más polémicos y conocidos del mundo de la moda y que llegará a los cines el 26 de noviembre.

Basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed”, de Sara Gay Forden, la película que crea Scott busca ser la crónica de un clan envuelto en una espiral de ambiciones, traición, codicia y crimen.

El adelanto, hecho para televisión, muestra a Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino convertidos en miembros del clan y derrochando glamour con varias secuencias que muestran todo un derroche de diseños, con una pasarela incluida. Por otro lado, la cinta abordará varias décadas, lo que hará que la cinta sea una auténtica enciclopedia de los estilos que se llevaron en cada una.

Y en medio de las imágenes del avance, Maurizio comenta algo que parece hasta profético: "Gucci es como un pastel. Cuando lo pruebas, quieres más y luego lo quieres todo para ti". Eso fue exactamente lo que hizo su esposa, Patrizia Reggiani, quien contrató a un sicario para acabar con su vida.

“La Casa Gucci” tiene previsto su premier en el Museo de la Academia de Cine de Hollywood, en Los Ángeles, lo que convertirá en la tercera película es convertir a la gran galería de la Meca del Cine en el escenario para su puesta de largo.