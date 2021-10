"La civil", película dedicada a las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos

MORELIA, MICH. (proceso.com.mx).– La película “La civil”, dirigida por la belga-rumana Teodora Ana Mihai y protagonizada por la actriz mexicana Arcelia Ramírez, conmueve, remueve las entrañas y pone el dedo en llaga.

Dedicada a las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, el largometraje muestra la valentía de una ama de casa que sola emprende una lucha contra el poder del crimen organizado, cuyos tentáculos alcanzan a la policía y más allá, para encontrar a su hija secuestrada.

La cinta, estrenada en la 19 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, está inspirada en la tamaulipeca Miriam Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo del 2017, quien se dedicó a la denuncia de los desparecidos en México. El largometraje, que recibió aplausos durante 8 minutos y la mención especial Prix de L’Audace en Una Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes 2021, muestra a una mujer, llamada Cielo, que sólo desea encontrar a su hija Laura, pero la policía no investiga, por lo que ella decide indagar y encontrar a su joven descendiente, tanto que pone en peligro su vida.

Más no le importa si le sucede algo, porque si no lo hace ella, nadie más buscará a Laura. Aunque en ese hoyo profundo de angustia por fortuna un militar trata de ayudarla. Aquí, Ramírez, quien ya cuenta con una reconocida trayectoria en el cine, crea una figura con dolor, enojo y desesperación muy creíble, ni exagerada ni reprimida, la maneja con naturalidad.

Los gestos, la mirada y los movimiento con los que construye a su personaje incitan a acompañar a esa madre en toda la historia, sin augurar lo qué pasará, en todos los peligros que encara y deja sin aliento, pero no sin impulso para seguir cada uno de sus pasos. Sin lugar a dudas pasma la admirable actuación de Ramírez, quien ya ha conquistado con “La mujer de Benjamín”, de Carlos carrera; “Cilantro y perejil”, de Rafael Montero; “Así es la vida” y “Las razones del corazón”, de Arturo Ripstein; “Nadie te oye: Perfume de violetas” y “La niña en la piedra”, de Maryse Sistach, y “Verónica”, de Carlos Algara y Alejandro Martínez-Beltrán.

Y los demás actores que acompañan a Ramírez, Álvaro Guerrero, Jorge A. Jiménez y Mónica del Carmen, en fin, son piezas fundamentales para la historia, la cual es muy coherente, sin desatinos o exageraciones, por lo que se advierte la coherente dirección de Mihai, quien escribió el guión junto con el mexicano Habacuc Antonio De Rosario.

Las locaciones con la fotografía de Marius Panduru son exactas para el desarrollo de la trama. En total, “La civil” no posee desperdicio alguno, por lo que sí llega al corazón profundo cómo flecha y al mismo tiempo incita a la meditación y a alzar la voz para que ya no queden impunes las desapariciones y asesinatos en México, que desde la guerra contra el narcotráfico en 2006, aumenta cada vez más. En los cines no dejara indiferente a nadie.