En centenario de la SEP, orquesta sinfónica del IPN estrena tema en náhuatl: "Ce, ome, eyi"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conmemoración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este miércoles, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) interpretó el tema “Ce, ome, eyi”, en náhuatl, que en español significa “Uno, dos, tres”, creado ex profeso para la celebración.

El evento, realizado en el patio del edificio sede de la SEP, en el Centro Histórico --declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)--, estuvo presidido por la titular de la dependencia, Delfina Gómez.

Asistieron al acto Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de México; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República; María Elena Álvarez Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También acudieron Hilda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica; Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior; Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior; Alejandra Ávalos, profesora de la Ciudad de México, y Mercedes Noemí Martínez, estudiante de Hueyapan, Puebla.

Y como invitados especiales asistieron Enrique Graue, rector de la UNAM; Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México; y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos.

En su discurso, Delfina Gómez hizo un recorrido histórico sobre la SEP y aseguró que la dependencia ha superado diversos retos a lo largo del tiempo, entre los cuales destacó la pandemia.

En el evento resaltó la intervención musical del senador Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, político, pensador y escritor mexicano, discípulo de Justo Sierra y fundador del entonces Ministerio de Educación, ahora SEP.

El tema al piano fue Andante, del Concierto No. 21 para Piano de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que Vasconcelos se acompañó de la Filarmónica del IPN, bajo la batuta del director orquestal Enrique Barrios.

Luego se estrenó la pieza “Ce, ome, eyi”, compuesta por Eduardo Angulo y letra del poeta Mardonio Carballo, ejecutada por la agrupación politécnica en acompañamiento del coro del programa “Pilares” de la Ciudad de México. Un fragmento de “Ce, ome, eyi” se reproduce a continuación:

Gritan, murmuran, dicen:

semilla que se siembra da remanso, da sombra

todo lo sabe la tierra, todo lo sabe el viento

y del agradecimiento

algunas flores en collar para quien guía.

Y si deudas hay, los tiempos llegan

vamos a cantar todas las lenguas

ma mo nexti, to neljauyo

ma kakizti to tenantlajtolme

ce, ome, eyi, nahui, makuili, chikuazen

chikome, ce tzontli…



Nunca más la educación será un lujo para unos cuantos. En la Cuarta Transformación será un derecho para tod@s y el futuro de nuestra nación.



Es un honor estar presente en la celebración del Centenario de la Fundación de la @SEP_mx. #100AñosSEPhttps://t.co/jJdwyTqoQE — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) October 6, 2021



En entrevista, Mardonio Carballo, el poeta, comentó que su participación fue vía directa a través de Enrique Barrios:



“Me pidió una letra por los 100 años de la SEP, amén de que en los tiempos que corren se pondera las lenguas indígenas, pero también fue una condición que puse, que se usara la lengua náhuatl, y se aceptó.

“Es una cuenta, ce, ome, eyi (uno, dos tres), y el ce tzontli que es el equivalente a que te tomaras un puño del cabello, un infinito, una metáfora de la cuenta y del trabajo de los maestros a lo largo del tiempo que me parece loable, creo que un maestro puede cambiarte la vida. Siendo un niño me sucedió, un maestro me regaló ‘Alicia en el país de las maravillas’ y eso determinó toda mi vida”.



Por su parte Enrique Barrios, explicó a Proceso la selección del poeta y el compositor:

“Con el comité del centenario de la SEP platicamos que sería bonito tener una obra para estrenar este día y que tuviera partes en español y náhuatl, por eso busqué al maestro Carballo, un célebre poeta indígena, y de esa manera se inició la letra. Y con el mismo comité platicamos de diferentes compositores, posibilidades, y decidimos que según el estilo de cosas que había hecho antes, el maestro Ángulo sería el idóneo, esa es la historia de cómo surgió esta obra.

“La obra se terminó hace dos semanas, en la segunda mitad de este año, mayo-junio, cuando hablé con Mardonio Carballo. Ya que entregó el poema lo pasé a Angulo y se puso a trabajar. La orquesta tiene características más pequeñas por el tema sanitario para mantener la distancia, no podemos tener más de 40 músicos en el mismo escenario, a eso también se adaptó Eduardo Angulo”.



El director de orquesta también adelantó que esta noche grabarían un concierto en el que se incluiría “Ce, ome, eyi”, mismo que se transmitirá el sábado 9 a las 14 horas por el Canal Once e incluirá piezas del compositor Silvestre Revueltas, pues a decir de Barrios los murales de la SEP realizados por Diego Rivera “me suenan a Revueltas”.