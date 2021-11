Arranca el 33 Festival de Música en Morelia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pocas horas del concierto que inaugura el 33 Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMMMBJ) el viernes 12 de noviembre, su directora general Verónica Bernal Vargas habla en exclusiva desde la capital michoacana para la agencia Apro e informa con voz animada:

“Invitamos a todo México para que vengan pues veremos a grandes orquestas como la Sinfónica del Estado de México (OSEM), que cumple sus 50 años. Habrá conciertos de tango con el excelente bandoneonista argentino César Olguín y Astrid Cruz en la viola, además del violonchelista Álvaro Bitrán del Cuarteto Latinoamericano con la maravillosa pianista rusa Nargiza Kamilova, o nuestro ensamble vocal Voz en Punto con un recital a Cri Crí, en una calzada preciosa de las tantas que hay acá en Morelia.

“Podrán disfrutar de música mexicana tradicional y contemporánea, jazz con los cuartetos de Alejandro Campos y Juan Alzate, o el trompetista Romain Leleu quien viene desde Francia para la clausura con la OSEM el sábado 20 de noviembre, en fin. Con nuestro programador artístico, el maestro Javier Álvarez, hemos preparado audiciones muy variadas que suman lo que el festival siempre ha hecho, traer la mejor música de concierto a Morelia y ocho municipios al interior de nuestro Estado.”

El FMMMBJ se celebrará del 12 al domingo 21 de noviembre con la presencia de cinco países invitados: Austria, Colombia, Francia, Rusia y México, en un total de 30 conciertos y 300 artistas (https://www.festivalmorelia.mx/programa).

Música en la sangre

Nieta del músico cuyo nombre rinde honor al 33 Festival Internacional de Música “Miguel Bernal Jiménez”, Verónica Bernal regresa por segundo año consecutivo luego de haberlo dirigido anteriormente durante trece ediciones.

Se le comenta a la egresada de la Universidad Latina de América:

–El hecho de que usted haya regresado a la dirección de esta gran fiesta musical llamada FMMMBJ y conseguido salir adelante en tiempos difíciles, demuestra que no nada más lleva la música en su sangre, sino que su papel como promotora cultural y mercadóloga ha sido eficaz.

–No, bueno, yo no –responde riendo –… es gracias a la enseñanza de mi padre, quien fundó el Festival de Música de Morelia en 1989 para cristalizar el sueño de mi abuelo que a su vez lo dejó plasmado, pero por su muerte prematura no lo pudo llevar a cabo. Al final de cuentas es una multiplicación de esfuerzos no nada más de quienes llevamos el apellido Bernal, sino de muchísimas personas y gente que año con año ofrece su colaboración al FMMMBJ.

“Es fundamental que la gente sepa sobre lo que se hace artísticamente fuera de la Ciudad de México, porque nosotros en provincia somos un ejemplo de cómo hay cosas importantes efectuándose con excelencia, de ahí que nuestra labor hoy se vea fructificada con esta edición número 33.”

Su risa estalla frecuentemente en los diez minutos que dura la entrevista telefónica con Apro, aún si la temática abarca puntos sombríos:

“Yo regresé para encontrarme con una crisis de salud y también económica mundial, pero vine a trabajar con una enorme alegría y estoy feliz por lo que hemos logrado. No podemos negar la problemática social, pero tampoco el hecho de que la música sea este bálsamo cuya ayuda nos da la oportunidad de librar tempestades para dar las buenas noticias acerca de lo noble que es el pueblo michoacano. Esta es nuestra lucha, mostrar lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos en Michoacán.”

–En una entrevista grabada hace tres meses por la empresa Coldwell Banker Américas e Inmobiliaria Casas Morelia, usted apuntaba que las industrias creativas o “la economía naranja” genera enorme crecimiento económico a México.

–Sin duda alguna, sabemos que las industrias creativas generan el 3.3 del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual no es menor cosa, ya que son 600 mil millones de pesos lo que la cultura representa para México.

“Por ende Michoacán, siendo un estado sumamente rico culturalmente hablando ya sea en la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas, nos hace sentir muy contentos aquí por poder nosotros a lo largo de 33 años abonar no sólo a la derrama económica nacional que genera el Festival de Música de Morelia, sino también al desarrollo social de la comunidad.

“Tú sabes que muchas veces queremos marcar números porque eso es lo que vende, ¿verdad? Pero ¿por qué no marcar qué se ha hecho en temas como la creación de públicos de nuevas generaciones amantes de la música de concierto? Cuando comenzó, el primer año del festival apenas logró un aforo del 10 %, y a lo largo de estos 33 años hoy tendremos abarrotados los teatros, los palacios, los templos y todas las bellas sedes que poseemos en Morelia. Son foros extraordinarios para música antigua, destacando la música clásica aunque también el jazz y otras expresiones como la música contemporánea. Desde hace poco más de siete años contamos con orquestas y coros comunitarios, podemos ver cómo el poder de la autoestima y la disciplina se ha fomentado por la música en los niños y las personas al trabajar en equipo, lo cual es mucho más valioso que las cifras de asistentes o los números de la derrama económica que generó el último festival.

“Lo importante sería saber a cuántas vidas tocamos, más hoy con una pandemia cuando la gente ha estado tan deprimida y la salud mental debe ser prioridad así como el bienestar físico de todos. Esta es la dádiva fundamental que la música nos brinda.” (ver https://youtu.be/rirfXmP32-k)

Salzburgo en Morelia

Verónica Bernal enfatiza que la iniciativa privada ha sido primordial:

“Quienes nos han rescatado considerablemente en el FMMMBJ han sido las empresas de la iniciativa privada, ellas han creído que a través de la música podemos alcanzar un cambio real en la sociedad, aplicando la sabiduría de que en la cultura se invierte y no se gasta.

“Cierto que tenemos apoyos de los tres niveles de gobierno, pero desgraciadamente son cada vez más y más reducidos, entonces la iniciativa privada es imprescindible en este rescate. Hay que recordar que los gobiernos federales, estatales y municipales siempre deben apoyar estas expresiones, estos festivales y ferias que tenemos en toda la República Mexicana, es un valioso compromiso que deben cumplir con la ciudadanía y se agradece.”

–La presencia de Austria en Morelia es asimismo importante…

–Sí, claro, si bien son cinco países invitados: de Colombia viene una comitiva de su capital musical Ibagué, e igual otros conjuntos y solistas de Rusia, de Argentina y Francia…

“Pero sobresale nombrar a Austria pues México cumple 150 años de relaciones diplomáticas con la tierra de Mozart; justo este año se le entregará la presea correspondiente al gobierno austríaco, a través de su embajadora de Austria en México Elisabeth Kehrer [nacida el 15 de febrero de 1961 en Viena] y será un placer y un honor como siempre darles la bienvenida a los austriacos y a sus agrupaciones geniales como Camerata Mozartiano, llevamos más de dos décadas contando con el apoyo decidido de la embajada de Austria en México.”

México y Austria establecieron relaciones diplomáticas el 30 de julio de 1842 a través de la suscripción de un Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Sin embargo, nuestro país suspendió contactos con Austria a raíz de los acontecimientos sucedidos durante la guerra de intervención francesa en la segunda mitad del Siglo XIX y dichos vínculos fueron restablecidos nuevamente en junio de 1901, manifestó Verónica Bernal:

“Estamos muy agradecidos al respecto por esta deferencia que Austria tiene con nuestro país pues mi abuelo Miguel Bernal Jiménez decía que había que convertir a Morelia en la Salzburgo de México y, bueno, vamos en ese camino. Falta un largo sendero para poder realizar un festival como el de Salzburgo con esa trayectoria y este prestigio acá en Morelia, pero hacia esa meta estamos trabajando aquí. Ellos ya cumplieron 100 años y nosotros apenas vamos en 33.”

La comunidad estimada de austriacos en el extranjero comprende alrededor de dos mil austriacos con pasaporte en todo México, alrededor de mil de los cuales viven en el área metropolitana de Ciudad de México. México está exento del requisito de visa Schengen.

Para concluir, Verónica Bernal dijo que el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de noviembre se llevará a cabo “vía streaming”, a través de la página en redes sociales del festival y gratuitamente, el coloquio denominado “Del Pergamino a la Web” abarcando 500 años de archivos musicales en México “con la participación de expertos panelistas y conferencistas, quienes hablarán de las diferentes maneras de archivar la música en nuestro país desde hace cinco siglos a la fecha”.

A su vez, Ricardo Bernal Vargas, presidente del consejo directivo del FMMMBJ mencionó la importancia de llegar a diferentes países y público, por medio de las redes sociales:

“El festival de música siempre ha buscado llevar lo mejor de la música de concierto; con la pandemia hemos llegado a nuevos públicos, no solo en México, sino, en otras partes del mundo como Francia, España, Estados Unidos y Latinoamérica.”