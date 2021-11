El INAOE celebra 50 años y entrega Honoris Causa a Elena Poniatowska

CHOLULA, Pue., (apro).- El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) festejó 50 años de su fundación con la entrega del doctorado Honoris Causa a la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor, pareja de Guillermo Haro, uno de los fundadores y directores de esa institución.

En Santa María Tonantzintla, se realizó la ceremonia en la que además se llevó a cabo la cancelación de un timbre postal conmemorativo y se recordó la labor y trayectoria de cuatro investigadores fallecidos este año: Javier de la Hidalga Wade, Pedro Tecuatl Tecuatl, Oleksandr Malik y Luis Raúl Berriel Valdós.

María Elena Rosas Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue la encargada de entregar el reconocimiento Honoris Causa a la escritora Poniatowska, quien dijo que sólo tuvo acceso a la ciencia a través de Haro.

“Tuve acceso al mundo la ciencia a través de un gran hombre, Guillermo Haro y ahora ustedes científicos del INAOE me premian cuando apenas sé que dos por dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y seis y dos son ocho, y ocho, 16. Guillermo repetía que los escritores y los poetas son unas divas, figuran como vedettes en los diarios de México, en cambio los científicos casi nunca aparecen”, exclamó.

La autora de “Tinísima” y “La Noche de Tlatelolco” dijo que se sentía tan destanteada por este reconocimiento como cuando Alfonso Reyes le dio le dio la bienvenida como miembro del Colegio Nacional y lo llamó “sacerdote del telescopio”, porque el entonces joven científico no era “creyente”.

“También hoy... siento el mismo destanteo, me destantea que ustedes hombres de ciencia, jóvenes, trabajadores y trabajadoras de Tonantzintla, me envuelvan en el gran abrazo del mundo de la ciencia, al que sólo tengo acceso porque ustedes me abren los brazos y supongo que lo hacen o decidieron porque creí y creo en Guillermo Haro y en su observación del cielo nocturno”, manifestó.

“Creo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y en sus antiguos y en sus nuevos investigadores, creer me resulta tan indispensable como la presencia del Popocatepetl y la Iztaccihuatl, los dos guardianes del INAOE que nos comunican con el cielo”, agregó.

Igual, en la ceremonia conmemorativa se entregaron reconocimientos a investigadores con 25, 30 y 40 años de trabajo en el INAOE, el cual fue fundado el 11 de noviembre de 1971 con el objetivo de preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en astrofísica, óptica y electrónica.

El director de este instituto, Edmundo Gutiérrez, llamó a las nuevas generaciones a más que sentirse “poseedores de conocimientos”, ser “seres humanos, interactuar más y transmitir el conocimiento en forma de soluciones para la sociedad”.