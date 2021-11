Smithers "encuentra el amor verdadero": debuta su pareja gay en Los Simpson y esta es su historia

Avance del próximo capítulo de Los Simpson. Foto: The Simpsons y 20th Television

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Waylon Smithers, el asistente del magnate Montgomery Burns en la ficción animada Los Simpson, presentará su primera relación gay en un episodio de próximo estreno.

El popular personaje, quien admitió su homosexualidad en el capítulo 17 de la temporada 27, en abril del año 2016, aparecerá al lado de su pareja, el multimillonario de la moda Michael De Graaf, en el episodio que será estrenado en Estados Unidos el 21 de noviembre en el canal Fox de televisión.

Según la sinopsis del capítulo ocho de la temporada 33 de la animación, titulado “Portrait of a Lackey on Fire”, Smithers “encuentra el amor verdadero con un famoso diseñador de moda, pero ¿su nueva relación destruirá Springfield?".

El origen del capítulo

De acuerdo con una nota de The New York Post, el episodio fue escrito por Rob LaZebnik y su hijo Johnny, quien inspiró el episodio de presentación gay de Smithers, titulado The Burns Cage y transmitido el 3 de abril de 2016.

“Poder trabajar con Johnny en esto fue como un gran sueño”, dijo Rob, un veterano escritor de series de 59 años de edad. Johnny también escribe para la televisión desde que se graduó de la universidad en 2016. Ambos viven en Los Ángeles.

Rob escribió el episodio de 2016 justamente como homenaje a su hijo gay.

"Soy un tipo del Medio Oeste, así que no suelo llevar mis emociones en la manga, pero pensé: '¿Qué mejor manera de decirle a mi hijo que lo amo que escribir un guion sobre eso?'", dijo al NYP en aquel momento: "A veces, la televisión puede tener un impacto real en el pensamiento de las personas".

Mantener ese tipo de visibilidad, o "impacto real" ahora es especialmente importante para Johnny, quien ha trabajado en proyectos de animación, incluido el relanzamiento de la serie animada "Rugrats".

"A menudo, los romances homosexuales son una subtrama o se alude a ellos como un chiste. Lo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el intermedio y quién sabe cómo acaba también una relación gay", dijo Johnny LaZebnik también al New York Post.

“Interpretar a un personaje gay me trae de vuelta ciertos sentimientos que tenía cuando era un joven actor y no podía ser gay. Este papel ha sido un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas y también de cómo he evolucionado yo", dijo el actor invitado Víctor Garber, que pondrá voz al novio de Smithers.