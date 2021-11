Las presentaciones en "La Última Carcajada de la Cumbancha" regresan este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El histórico foro alternativo de rock, arte y contracultura “La Última Carcajada de la Cumbancha” (LUCC) del promotor Eduardo Barajas retoma vuelos en su casona de la calle Perpetua número 4, actualmente sede del recinto teatral “El Telón de Asfalto”, uniéndose ambos espacios artísticos para avanzar generacionalmente.

Las memorias y nostalgias de los tiempos gloriosos del rock mexicano permanecen en el mismo sitio que dio vida al legendario LUCC desde 1987 hasta finales de 1992, por lo que ahora “El Telón de Asfalto” busca explorar con temporadas rockeras.

El baúl de los recuerdos fue testigo del surgimiento de bandas como La Maldita Vecindad y Café Tacvba, resucitando con un festín de reapertura el pasado jueves 11 de noviembre, al que asistieron músicos, periodistas e invitados especiales.

“Lalo Barajas” convocó a la recepción abriendo una muestra con los carteles históricos de antañas tocadas en el LUCC, en curaduría por parte del músico Guillermo Clemente, quien brindó un pensamiento de bienvenida donde se leía:

“Esta breve exposición de los carteles diseñados por Mongo y que crearon una fortísima identidad visual para el espacio, están cargados de ese espíritu de ‘La Cumbancha’, que hoy revivimos con el afán de que esta carcajada no sea la última”.

A la par, una selecta muestra fotográfica del sonorense Salvador Torres reconstruyó el pasado con imágenes en blanco y negro, en una máquina del tiempo visibilizando a las estrellas rockeras Cecilia Toussaint, Jaime López y Rubén Albarrán, en una senda de retratos hacia agrupaciones como Rostros Ocultos, Fobia y Maldita Vecindad.

El ambiente parecía intacto en la fiesta de reencuentro del LUCC, reunión en la que pasaron lista los rupestres Rafael Catana y Fausto Arrellín, en un desfile de honorables músicos como Salvador Moreno (La Castañeda), además del dueño del insigne Rockotitlán Tony Méndez junto a Alejandro Azambuya (Kerigma) o “Poncho” Figueroa, bajista de Santa Sabina.

Al igual compartieron el convite Alonso Arreola, Edgar “PJ” Hansen (DLD), Adrián Navarro “Lobito” (ex Maldita Vecindad), Carlos Alanís (Next) y Any Rebeldes (Twister Combo), con Julieta Soto, Ismael Frausto y Ray Growl (Mundanos), más las distinguidas figuras periodísticas del rock: Javier Hernández Chelico, Ricardo Bravo y David Cortés Arce, así como el promotor y librero Enrique Aguilar Cruz, escudero del artista de protesta José de Molina.

Bohemia nocturna con coctel de agradecimiento entre la espiritualidad del agave y la cebada, dieron paso a las sonrisas, camaradería y vetustas amistades rockeras, una oportunidad para dar rienda suelta a algunos “palomazos” e infinitas charlas aderezadas de añoranza. El acto inaugural del corte de listón y emotivas palabras quedó al mando del mismísimo creador del antro “La última carcajada de la cumbancha”, Eduardo “Lalo” Barajas; acompañándose del dueño de “El Telón de Asfalto”, Manuel Palazuelos, custodiados por el periodista de La Jornada, Chelico, y Salvador Moreno, vocalista de La Castañeda (última banda que tocó en el cierre del LUCC el 31 de diciembre de 1992).

El regocijo de los anuncios para las nuevas temporadas destacó por el Festival Rupestre, donde se verá rockeros acústicos como Rafael Catana, Fausto Arrellín, Nina Galindo y Roberto “Beto” Ponce, aparte de nueva camada de cantautoras como Julia González Larson, Úrsula Kemp e Iris Bringas (https://youtu.be/Yb_Gn5McdpA).

También Piro Pendás, de Ritmo Peligroso, presentando su libro de poesía, así como el ensamble Fausto con su reciente discografía bajo el brazo. El foro también estará abierto a la comunidad adepta al rock oscuro, con venta de indumentaria y conciertos especiales por confirmar, contemplando una exposición fotográfica de Daniel Drack. Todas las fechas serán anunciadas en Facebook a través del grupo “La Ultima Carcajada de la Cumbancha (LUCC)”.

Temporadas emergentes en Perpetua 4

“La intención es recuperar el espacio cultural del LUCC para dar paso a las nuevas generaciones desde las antiguas, hacia una de las expresiones del arte que es la música. La fusión no corresponde a una unión, el teatro seguirá siendo el espíritu del lugar, pero como centro cultural tendremos las temporadas del LUCC”, explicó en charla para APRO Manuel Palazuelos, director de “El Telón de Asfalto”.

“La idea es que se tenga por lo menos un día a la semana al LUCC, donde se presenten grandes artistas o nuevos del rock”, dijo el dueño del recinto que ha cosechado 29 años de historia y donde han logrado “una instalación mucho más profesional que en sus orígenes”.

Tras el confinamiento y la reapertura de los centros de espectáculos, Palazuelos subrayó que “el LUCC llega en un tiempo en el que la gente quiere recuperarse de esta pandemia, de este cierre obligado de tanto tiempo contenidos. Nos queda claro que la cultura no está en el primer punto de los gobiernos, desde luego debían atender la emergencia y la cultura quedó relegada al último lugar. Los que estamos sin apoyo, hemos tratado de recuperar y mantener el espíritu cultural. Todas las expresiones artísticas son alimento del alma”.

Palazuelos concluyó añadiendo que abrigar al LUCC “es trabajar con ‘Lalo’ Barajas, alguien que conoce perfectamente el sector del rock para que se incluyan más generaciones por venir”.

Por su parte, Eduardo “Lalo” Barajas (creador del foro independiente Arte Obrera ARO) en entrevista detalló que, tras desaparecer en 1992, el espacio se erigió como un foro teatral para bien del arte:

“Lo triste es que hubiera regresado a ser lo que era antes, una tapicería, afortunadamente la gente de ‘El Telón de Asfalto’ ha mantenido el trabajo escénico, es grato que no se perdiera un espacio de arte y cultura. Es así que en un momento de la vida nuevamente decidí no darle vuelta al regreso del LUCC, siempre he trabajado por el rock. Hay pocas propuestas, con los cambios en las disqueras y las redes sociales, lo lamentable es que hay apatía de las instituciones culturales hacia los jóvenes”.

Hay que recordar que por el LUCC asistieron personalidades de la política quienes abrieron paso a la izquierda que lleva las riendas del país actualmente, como es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a la Presidencia de México (1988, 1994, y 2000) y primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por votación.

El promotor adelantó que por ello mismo está forjando el concepto intitulado como “Arca”, donde recibirá a la vieja guardia de artistas y los emergentes, “en ‘Arca’ le apuesto al rock como lo fue en los ‘50 y ‘60, como una herramienta de transformación social, un movimiento idealista para cambiar el mundo”.

El proyecto, comentó, se transformará en un programa de televisión en Canal 22, ligándose conceptualmente con el LUCC y “El Telón de Asfalto”, donde enfocarán esfuerzos a través de concursos con bandas, a quienes les otorgarán proyección con la producción de discos, conciertos y difusión.

“Serán eventos muy especiales todos, para posicionar a lo grande el regreso del LUCC, de manera gradual apoyar a las nuevas agrupaciones. Es una especie de reacomodo, se puede hacer mucho en el rock, recuperando lenguajes. Reconstruiremos y reimpulsaremos con una visión distinta sin la imagen de creerse estrellas de rock. El LUCC siempre tuvo un compromiso de articulación con los chavos, lo haremos sin limitaciones, siendo eclécticos y mezclando artes, como son las escénicas y la fotografía”.

Recordó que “la historia del LUCC fue muy accidentada, tuvimos clausuras seguidas, eso nos fortaleció mucho y resistimos, hasta que decidimos que llegamos al límite y con mucho desgaste”. A su vez reconoció que en el actual contexto “estamos en un mejor momento, contemplamos la caída; pero lo que ejerce el gobierno actual es hacernos corresponsables de lo que sigue, ahora están abiertos y con posibilidades de diálogo, y aunque nosotros no necesitamos nada, solamente pedimos que cumplan con el derecho de difusión, que los aparatos culturales estén abiertos a lo que hacemos, no entiendo por qué están lejos de la calle y del territorio del arte, deberían de estar más cerca, como termómetro de las referencias para entendernos”.

Barajas y su compañera Fernanda Parra, de Teatro Frederick, añadieron junto con su pequeña hijita Ángela Gretha, madrina del evento, que abanderan la filosofía de “hazlo tú mismo” como actitud para promover el arte y el rock: