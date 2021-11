Los 10 años del Festival Internacional de Cine de Los Cabos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Festival Internacional de Cine de Los Cabos cumple una década. Cada noviembre proyecta películas nacionales y extranjeras y apoya proyectos en desarrollo y postproducción con el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y organiza uno de los principales encuentros de la industria.

Alejandra Paulín, directora ejecutiva de este encuentro fílmico, recuerda por Zoom que además del décimo aniversario del festival, son precisamente los diez años del Fondo Gabriel Figueroa, el cual ha procurado apoyar a la producción de México, Estados Unidos y Canadá. Enseguida resalta:

“Cada año, nuestra gran mayoría de proyectos, en la parte de desarrollo Gabriel Figueroa, son mexicanos y en todo lo que refiere a las películas en postproducción en nuestro Work in Progress, también son películas mexicanas. Este año tuvimos un espacio para un filme canadiense, Stellar, por una alianza que estamos haciendo con Telefilm Canadá en esa sección, que se llama Word in Progress-First Nation, pero la prioridad siempre ha sido el cine mexicano en esta sección. Ya suman en total 184 proyectos apoyados durante estos años en el Fondo Gabriel Figueroa”.

Este año, el festival fue híbrido, en virtual y físico por la pandemia, y se realizó del 10 al 18 de noviembre en Los Cabos, Ciudad de México y Mérida. Hubo en el Fondo Gabriel Figueroa tres millones 800 mil pesos. Paulín continúa:

“El fondo ha otorgado en total 48 millones de pesos a los proyectos y las películas ya en su etapa de postproducción, gracias a muchos aliados que se han sumado con los años a apoyarnos. Y las reuniones de industria han permitido potencializar los proyectos, consiguen productores, agentes de ventas, financiamientos o que tengan ese último empujón para el término de la película. Además también se han visto cintas que después se las han llevado a otros escaparates enormes como Locarno, Berlín o Cannes. Entonces nos da un gran gusto poder ser este semillero para el talento joven y el talento de nuestro país”.

Ante la pregunta ¿qué significa apoyar 184 proyectos?, Marú Garzón, directora artística del festival, narra igual por Zoom:

“Mucha celebración. Y en cuanto a lo que me toca: que el festival tenga como una congruencia de contenidos y de comunicación en todas sus áreas, no que vaya por un lado el fondo fílmico, ni por otro lado la programación de películas terminadas y demás, este año para celebrar los diez años iniciamos con un homenaje a una figura del cine mexicano, a Nicolás Celis, el productor de Pimienta Films (Somos los que hay, Heli, La región salvaje, Llévate mis amores, Pájaros de verano, Roma, Tempestad y Noche de fuego, esta última representará a México en el Oscar en el 2022 y hoy obtuvo Mejor Dirección en la 32 edición del Festival Internacional de Cine de Estocolmo )”.

Destaca el estreno del largometraje canadiense Drunken Birds, de Iván Grgovic, que se lanzó en Toronto International Film Festival (TIFF) y además es la elegida de Canadá para representarlo en los Oscar, “y Nicolás Célis es ahí como el artífice y el punto de convergencia de ambas cintas”.

–¿Qué tan difícil fue conformar el programa de esta 10 edición, por todo lo que ha afectado la pandemia al área del cine?

Garzón explica:

“Ha sido más difícil que nunca, pero al final del día estamos muy contentas y satisfechas y muy orgullosas del programa y de esta combinación de espacios: el virtual y el presencial. El año pasado fue totalmente online. Ahora se exhiben las películas en salas de cine, simultáneamente en tres ciudades distintas de la República Mexicana”.

Subraya:

“Es como un concepto de abrazar a todo México. Ojalá se pueda en el futuro extendernos a más estados o a todos los estados, pero eso justamente lo diseñamos conceptualmente para que haga un trazo de esa manera por la nación, y también tenemos una alianza muy bonita y muy importante en el sureste con Árbol Rojo (que desde hace cuatro años se ha encargado de la promoción, producción, descentralización y exhibición del cine en el sureste mexicano). Eso definitivamente facilitó también poder llegar hasta Mérida”.

Las puertas para el resto del mundo

El Festival también posee la sección Series en Desarrollo. Paulín detalla:

“En esta parte de Series en Desarrollo, que abre la puerta hacia América Latina. Hubo proyectos maravillosos para series y es lo que nos interesa, seguir contando estas historias y que venga el talento también de otras partes del mundo, así como han venido de Estados Unidos y Canadá. Abrir esta puerta para América Latina y que el festival pueda recibir también estas propuestas es muy importante.

“Creo que el festival se ha consolidado como uno de los eventos fílmicos más importantes de América Latina y Norteamérica, abarcando el continente Americano, y la llegada a otros públicos a través de esta virtualidad, además, nos ha abierto enormemente las puertas a nivel nacional y a nivel internacional, en lo que respecta a otros contenidos, en cuanto a todas nuestras conversaciones con los creadores, los paneles, también se han podido ver más allá de Los Cabos y eso nos da muchísimo orgullo”.

Se les menciona que desde el 2020 hay una representación muy fuerte de América, Latina. Y Paulín anexa:

“Ese es otro de los objetivos, si bien el festival está enfocado en este diálogo de las cinematografías del hemisferio norte, también hay una voluntad de ser un espacio del talento latinoamericano en general, para exponerlo y así conversar con estas cinematografías y otras del mundo”.

A México lo ven con mucho empuje. Garzón relata:

“Eso nos llena de gozo, porque además como decía Alejandra, uno de nuestros objetivos es echarle gasolina a nuestra industria mexicana desde todos los ámbitos del festival. Por ejemplo, este año, abrimos una nueva sección de películas mexicanas, que además está dedicada a la península de Baja California Sur, se llama La Baja inspira. Entonces ahí estamos incluyendo una vez más otro grupo de filmes del país. Vemos vivo a México, con ganas de ir para adelante y nosotros tenemos las mismas ganas”.

A Paulín le alegra que lograron reactivar la parte de series:

“Fue el primer evento fílmico que lanzó esta sección de series y es importante que sigamos viendo hacia ese lado, que podamos seguir trabajando con estos creadores audiovisuales, no nada más la parte fílmica”.

En cuanto a los retos del festival, Garzón expresa:

“Primero es regresar totalmente en físico a Los Cabos. Y espero que el componente virtual de una u otra manera lo mantengamos también. Seguir apostándole a La Baja inspira para que se active más el tema de las filmaciones en la Baja”.

Paulín prosigue:

“La situación del covid-19 nos ha impulsado a reinventarnos y debemos seguir viendo de qué manera hacemos un festival siempre más dinámico. Ese es el principal reto, de no quedarnos en una zona en la que estemos encasillados con secciones o con actividades que a lo mejor va pasando el tiempo y tienes esta ceguera y no vas innovando”.

En la sección Green strand, que invita a reflexionar sobre el medio ambiente, este año se aliaron con Climate Festival and Green Fayre, de Reino Unido:

“Refuerza una alianza que también estamos buscando que tenga eco y que también desde el festival podamos ver con mayor profundidad todos estos temas que a todos nos atañen del cuidado del planeta y del medio ambiente, que si no actuamos ahora, no nos va a durar mucho ni el festival ni todo el planeta”.

–¿Cómo reafirmar la identidad del Festival de Los Cabos, ante tanto festival que ha surgido en México?

Garzón responde:

“En términos de identidad creo que nos sentimos muy seguras y muy contentas. A partir de la segunda edición se labora de una manera muy estudiosa, muy meticulosa, justo porque no queremos saltar al ruedo para competir con festivales, sino para abordar algún hueco interesante que no estuviera aún habitado. Casualmente nos dimos cuenta que no había comunicación o vínculo con estos países en el ámbito cinematográfico. Y nos pareció pertinente, además de factores incluso geográficos, Los Cabos como punto muy accesible para los países del norte, la población de Los Cabos que también es muy pluricultural y llega muchísima gente de Estados Unidos y Canadá.

“La identidad del Festival de Los Cabos es muy clara en el mapa de festivales de México e incluso en el continente y hasta te podría decir que en el mundo”

Paulín redondea:

“No existe otro festival en el mundo que mantenga este perfil, entonces yo también me siento muy tranquila. Son 161 festivales de cine en el país y con mucho orgullo creo que estamos en un lugar muy privilegiado, que hemos construido con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, con mucho cuidado. Al festival lo hemos tejido a mano y creo que también esta parte de tener una visión muy clara de lo que siempre quisimos mostrar hacia nuestros públicos, nos ha permitido mantener esta identidad única y bien posicionada”.