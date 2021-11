"El racismo y discriminación no se resuelven con decreto": CNT a Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la solicitud de diputadas del Congreso de la Ciudad de México mediante un punto de acuerdo para que la Compañía Nacional de Teatro incluya en su próxima convocatoria criterios raciales para tener actores con diversos fenotipos, la CNT respondió que “el racismo y la discriminación no se resuelven con un decreto”.

Lo anterior después de que en un diario de circulación nacional publicara que las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa, Indalí Pardillo Cadena y Ana Francis López Baughen Patiño, buscarían presentar un punto de acuerdo para que la Compañía --perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)--, incluya en su próxima convocatoria una paleta de color racial y de fenotipo basada en la investigación denominada Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), por sus siglas en inglés.

El PERLA existe desde 2015 y tiene como origen el libro Pigmentocracias: Etnicidad, raza y color en América Latina (“Ethnicity, race and color in Latin América”, 2014, The University of North Carolina Press), y se realizó con base en estudios en países como Brasil, Colombia, Perú y México.

Sin embargo la CNT conformado por un elenco total 99 actores (52 de ellos su elenco estable), objeto a aplicar el proyecto PERLA en su convocatoria, aunque se dijeron dispuestos al diálogo para colaborar con cualquier conjunto legislativo, campaña institucional o de la sociedad civil sobre el tema.

Mediante un amplio comunicado de la compañía, publicado también por el INBAL, refirieron:

“Más allá de que se apruebe o no en el Congreso de carácter local una recomendación a un organismo que pertenece al gobierno federal, su propuesta merece una reflexión mucho más allá de la buena intención y debe analizarse con cuidado y responsabilidad, debido a que el racismo y la discriminación no se van a resolver por decreto…”.

Y tras afirmar lo insostenible del racismo y rechazar a algún actor por su color de piel, procedencia, identidad sexual postura política o creencias religiosas, además de manifestar su apoyo a causas de diversidad e igualdad de género, respondieron directamente sobre el punto de acuerdo PERLA:

“Pretender que desde la legislación se imponga una biopolítica particular a una disciplina artística, así como intentar legislar los tonos de color de piel es riesgoso. La discriminación no alude solo al color de la piel, sino también a otras formas corporales, discapacidades, lengua, género, identidad, gustos estéticos, entre otras más. El PERLA es un estudio serio, realizado en Brasil, Colombia, México y Perú, aunque en México se concentró en la población afrodescendiente e indígena. También es controvertido como cualquier otra investigación en torno de la identificación de la relación entre los factores etnoraciales y las desigualdades, particularmente educativas.

"Por ello, aun cuando la iniciativa de las diputadas se entiende como una política afirmativa, positiva, es fundamental acudir a la pregunta más importante: ¿qué es lo que hace posible la discriminación? ¿se deben buscar cuotas de color de piel basadas en una investigación académica loable y todavía en ciernes? ¿cómo se mejoran las condiciones de acceso a la formación actoral que prevalecen en el país y especialmente a los que no tienen acceso? ¿cómo llega la educación artística a los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes? La CNT es un organismo vivo, siempre en proceso de cambio, dispuesta a configurarse para estar a la altura de los tiempos que vive nuestro país”.

El documento fue firmado por el elenco estable de la compañía nacional de teatro:

