Will Smith confiesa que contempló matar a su padre; así lo cuenta en sus memorias

El actor Will Smith. Foto: FB WillSmith

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Cuando tenía nueve años, vi a mi papá darle un puñetazo a mi madre en el costado de la cabeza. Tan fuerte, que ella colapsó. La vi escupir sangre”, confesó el actor estadunidense Will Smith, de 53 años, en sus memorias.

En aquel entonces, Smith deseó matar a su padre, lo pensó, pero cuando pudo, no lo hizo.

“Cuando era niño, siempre me decía que algún día iba a vengar a mi madre Caroline Bright, que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”, confesó en sus en su autobiografía titulada: Will, que saldrán a la venta el 9 de noviembre próximo.

De hecho, contó que una noche cuando llevaba a su padre William Carroll Smith, ebrio, a su habitación, la oscuridad se apoderó de él, pues en el camino entre dos habitaciones había unas escaleras, por lo que consideró dejar caer a su padre desde ahí para que, al caer, muriera.

“Ese momento, en aquél cuarto, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, definió quién soy”, aseguró, de acuerdo con la Revista People.

Tras recordar el episodio de las escaleras, señaló que las décadas de dolor, enojo, resentimiento y maldiciones retrocedieron. “Y procedí a llevar a papito al baño”, mencionó.

El actor que comenzó su carrera en la serie de los noventa El príncipe del rap, reconoció que no tuvo una buena relación con su padre William, con su esposa Carole Bright y sus tres hijos cuando vivían en Filadelfia, en Estados Unidos.

Recordó el terror que vivía cada vez que a su padre le daban esos arranques violentos y agredía físicamente a su madre mientras él solo miraba.

“Entre todo lo que he hecho, desde entonces. Los premios, reconocimientos, los reflectores y la atención, los personajes y las risas han tenido un sutil hilo de disculpas a mi madre por no haber hecho nada ese día. Por haberle fallado en ese momento, por fallar en alzar la voz por ella. Por ser un cobarde”, confesó.

El protagonista de películas como HItch y The pursuit of happyness, entre otras, insistió en que la violencia intrafamiliar definió quién es en su vida personal y profesional.

De hecho, “lo que se ha llegado a entender como ‘Will Smith’”, la estrella más grande en el cine, indicó, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado que diseñó para protegerse a sí mismo. “Para esconderme del mundo. Para ocultar al cobarde”, afirmó.

“Mi padre era violento, pero también estaba presente en todos los juegos, puestas en escena y recitales. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en todos y cada uno de los estrenos de todas mis películas. Escuchaba cada disco. Visitaba cada estudio. El mismo perfeccionismo que aterrorizaba a mi familia, ponía sobre la comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”, escribió.

Los padres de Will Smith se separaron en el 2000, pero él mantuvo una estrecha relación con él hasta su muerte, en el 2016, a consecuencia del cáncer.

“No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción. Al final, no importa un ápice cuánto te haya amado el resto de la gente, solo alcanzarás la felicidad en función de lo bien que tú los hayas amado”, reflexionó.

Will Smith está casado con Jada Pinkett, con quien mantiene una relación abierta desde hace 23 años y tienen 2 hijos: Jaden y Willow. Su relación será abordada en el libro, principalmente sobre la pelea que tuvieron tras la celebración del cumpleaños número 40 de Pinkett, cuando discutieron el concepto que tenían sobre ser pareja.

Asimismo, Will Smith tiene otro hijo de su primer matrimonio. Trey, de 29 años, con quien mantiene una relación difícil.

En esa época, estaba casado con Shree Zampino, y en 1993, protagonizó a Paul Pitier, en Six Degrees of Separation y confesó haberse enamorado de la actriz Stockard Channing. Sentimientos que, escribió, se trasladaron a la vida real.