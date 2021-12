Injuve de CDMX y alcalde de Neza llaman a no compartir "spoilers" de Spider-Man

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) y el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl publicaron en redes sociales llamados a no difundir “spoilers” de la película “Spider-Man: sin regreso a casa” (Spider-Man: no way home) que se estrenó este martes en las salas del país.

El organismo capitalino y el presidente del municipio mexiquense, Juan Hugo de la Rosa, llamaron a ser empáticos con quienes no pudieron asistir a las primeras funciones para que no revelen el contenido de la película que causó expectación en las semanas previas, sobre todo por la posible presencia de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, que interpretaron al personaje del cómic en sagas anteriores y que se ha conocido en redes como el Spiderverse.

“¡SIN SPOILERS! No seas esa persona. No todos tienen la facilidad de ir al cine ¡POR FAVOR NO LO HAGAS! Si quieres estar más seguro, deja de leer los comentarios y aléjate de las redes sociales”, publicó en Twitter el Injuve CDMX.

— INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) December 15, 2021

De acuerdo con su página oficial, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México es la instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y territorial en coordinación con las Alcaldías; es un organismo público descentralizado que promueve el respeto de los Derechos Humanos de la población joven de la Ciudad de México.

En tanto, el alcalde De la Rosa publicó en su página de Facebook: “Hoy es un día muy especial para los fans del cine de superhéroes, pues hoy se estrena Spider-Man: No Way Home en México y muchas personas no podrán asistir a las primeras funciones por ello le pido ser empáticos con todos aquellos que por escuela, trabajo o por otras actividades no podrán asistir el día de hoy”.

La publicación es acompañada por una promoción para regalar 10 pases dobles para una función el fin de semana, en la que se pide a usuarios responder preguntas relacionadas con Spider-Man y “¿cuántas ferias del taco se han realizado en Neza”.