Serrat anuncia gira con la que se retirará de los escenarios tras 50 años de carrera

MADRID (apro).— Tras 50 años de carrera, el cantante Joan Manuel Serrat se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que incluirá América Latina y España, y que concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, según un comunicado de su empresa discográfica.

Bajo el título El vicio de cantar 1965-2022, este tour servirá para “despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, añadió el cantante en una entrevista con el periodista Juan Cruz en el diario El País.

Ese retiro, explicó, inició primero con el accidente que sufrió Joaquín Sabina, con quien compartía un espectáculo musical, lo que les apartó inicialmente de los escenarios. Y a eso se sumó la pandemia del coronavirus.

“Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, explicó en la publicación.

También comentó que seguirá tocando y compondrá en casa, “es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

Trayectoria

Serrat (Barcelona, 1943) es cantautor y compositor con una carrera musical de más de 50 años. Autor de la canción Mediterráneo, considerada una de las mejores canciones en español de todos los tiempos.

Inició su carrera cantando folklore catalán, copla española y se le considera un pionero de lo que se conoce como la Nova Cancó catalana

Su primera actuación en público fue el 18 de febrero de 1965 en el programa Radioescope de Radio Barcelona.

Joan Manuel Serrat se exilió en México durante meses por sus duros enfrentamientos con la dictadura de Francisco Franco, en particular cuando le prohibieron una actuación en Eurovisión porque lo cantaría en catalán. Volvió a España tras la muerte de Franco, cuando el país se abrió a la transición democrática.

Su última actuación en concierto tuvo lugar en febrero de 2020, como parte de la gira conjunta con su amigo y compañero Joaquín Sabina.

Fue el 12 de febrero, en el segundo concierto en Madrid donde el artista jienense sufrió una caída al foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Serrat ha sido galardonado en 2009 con el I Premio Nacional de las Músicas Actuales, ha recibido otras distinciones como ser nombrado como caballero de la Legión de Honor de la República Francesa; la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Ha publicado más de 30 discos en estudio desde la grabación en 1967 de Ara que tinc vint anys, en 1969 grabó Dedicado a Antonio machado, poeta; y Miguel Hernández en 1971, en las que puso música a los versos de los literatos. En 1970 grabó Mediterráneo, que fue editado en 1971.