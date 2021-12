Liberan a “Millonario”, del Cartel de Santa, tras pasar tres meses en prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El rapero César Renato Suárez Morales, conocido como “Millonario”, de 36 años y colaborador desde 2010 del grupo de hip hop “Cartel de Santa”, salió de prisión después pasar tres meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León, acusado del homicidio de un joven.

El lunes a las 0:47 horas, en la cuenta de Facebook “Carteleros de corazón” se publicó un video de 30 segundos titulado: “Millonario queda libre”, en el que se ve su salida del Cereso. Afuera lo esperaban sus hijos, su esposa y otras personas que gritan de emoción y sueltan algunas lágrimas.

En su cuenta de Instagram, el vocalista del “Cartel de Santa”, Eduardo Dávalos de Luna “Babo”, publicó una fotografía en la que también aparece Román Rodríguez, conocido como “Rowan Rabia”, “Monoplug” o “Mono”, con la frase: “Bienvenido a casa!!! @millonario_bm #ppcdsalvc #carteldesanta #freemilli”.

El 15 de octubre pasado, “Millonario” fue detenido por la Policía de Apodaca, Nuevo León, por su presunta participación en el homicidio del joven de 29 años José Guadalupe “N”, mientras estaba dentro de un restaurante de comida asiática ubicado en la Plaza Comercial Citadina de Apodaca.

Según medios locales, había sido localizado después de subir una historia a su cuenta de Instagram.

Su última publicación en Instagram fue el 12 de octubre. Era una fotografía junto con “Babo” y “Mono” con el mensaje: “Se viene algo bueno. @taytus_cbr @santa_fe_klan_473, @babiloniamusicoficial #elmillonario #venadrill #trapynollores #babiloniamusic”.

El crimen habría ocurrido en un domicilio de la calle San Gabriel, en la colonia Residencial San Miguel, en Escobedo.

El 20 de octubre, “Millonario” fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y fue recluido en el Cereso de Apodaca.

Personas allegadas al músico y productor aseguraron que la acusación era falsa y el crimen lo habían cometido otras personas “sin escrúpulos”, y afirmaron que les constaba su inocencia y buscarían esclarecer el caso.

No es la primera vez que “Millonario” está en prisión preventiva. En diciembre de 2017 se quedó dormido mientras conducía bajo los efectos del alcohol y provocó un accidente automovilístico, en el que perdió la vida una mujer que viajaba de copiloto en el vehículo chocado por el rapero.

Su versión fue que llevaba un par de días grabando canciones y se subió a una camioneta para ir a varias fiestas, pero se quedó dormido en la carretera y chocó.

“Yo me desperté cuando la camioneta estaba volteada. Me desperté escupiendo vidrios, quitándome la sangre de los ojos. Ya estaban los hospitales, la policía. Me daban ganas de quitarle la pistola a un policía y darme un tiro. Estaba llorando, me sentía de la verga”, dijo en una entrevista.

En otra conversación con el youtuber Roberto Martínez, en 2020, contó: “Me salí, iba para mi casa, ya se me había bajado lo que me había metido. Ya había estado pisteando nada más. Me quedé dormido con el acelerador puesto a 150 kilómetros por hora, parece que se quedó ahí el velocímetro. Pegó con madre. Al chile ni me acuerdo”.

Recordó que rompió un vidrio de la camioneta y cuando salió estaban las patrullas, ambulancias y un taxista con un bate. “Me dijo que no corriera, yo no sabía qué pasaba”, narró entonces.

“Millonario” salió en libertad después de pagar una fianza de 998 mil 24 pesos, pagó la reparación del daño y los familiares de la mujer le otorgaron el perdón.

El caso de “Babo”

“Millonario” no es el único integrante del “Cartel de Santa” involucrado en un homicidio. El 30 de marzo de 2007, “Babo”, el vocalista, fue procesado por asesinar de un balazo con un arma calibre .38 a su amigo de la infancia, Ulises Nayit Buenrostro, y herir en la pierna al chofer de la agrupación, Juan “Micky” Chávez, de 20 años.

Según medios locales, el cadáver de Ulises tenía tres disparos en la espalda, por lo que fue acusado de homicidio calificado y portación de arma de fuego.

“Babo” dijo que fue un homicidio accidental, pues solo se estaba defendiendo de Chávez, con quien no tenía una buena relación.

Aun así, fue procesado y pasó solo 9 meses en el penal de San Pedro Garza García, de abril de 2007 a enero de 2008 pues pagó una fianza de 130 mil pesos, cuando debía pasar 40 años de cárcel.

“En las buenas, en las malas y en las peores”, escribió “Babo” en Instagram, donde adjuntó una fotografía con “Millonario”, el 16 de octubre, un día después de su segunda detención.

Cartel de Santa comenzó sus actividades desde 1996, pero se volvió famoso en 2002 y en 2011 formaron, junto con “Millonario”, que ya colaboraba con ellos y con Corona R.B.U., en la creación de su disquera Casa Babilonia Records.

El 31 de julio de julio de 2015 se estrenó la película “Los Jefes”. En 2010, el canal de YouTube oficial del Cartel de Santa superó los 10.6 millones de suscriptores, convirtiéndose en el grupo de hip-hop con más seguidores en México.