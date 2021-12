“Ya no tarda en morirse”: se viraliza comentario fuera del aire de Adela Micha sobre Silvia Pinal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conductora de programas de televisión y comerciales, Adela Micha, fue blanco de críticas luego que durante su programa “Me lo dijo Adela”, mientras los micrófonos seguían abiertos, pero "fuera del aire", se escuchó que pedía a sus colaboradores comenzar a “preparar algo” porque la actriz Silvia Pinal ya se iba a morir.

El miércoles por la tarde, la actriz Silvia Pinal, de 90 años, fue internada de emergencia, en el Hospital Médica Sur, por una bradicardia e hipertensión, así como falta de oxigenación, a consecuencia del coronavirus. La actriz sí está vacunada contra el covid-19, pero le faltó la de refuerzo.

Dice Adela Micha que Silvia Pinal no tarda en morirse uD83DuDE44 se mamó!

pic.twitter.com/1eX7TzT64r — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) December 23, 2021

La noticia se confirmó hasta el jueves, por lo que Micha, en su emisión transmitida esa mañana, expresó: “Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, dijo y quedó grabado en un clip que se hizo viral en redes sociales.

Al respecto, la presentadora televisiva se disculpó en redes sociales: “No fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa desde el fondo de mi corazón, deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Pese a sus palabras arrepentidas, los usuarios no la perdonaron ni a los conductores que salieron a defenderla en “medios formales” para asegurar que ellos harían lo mismo y que estaba bien hablar sobre la muerte de una persona antes de que ésta sucediera.

Durante su programa de esta mañana, se tomó unos minutos para afirmar que su intención no fue hablar mal de la salud de la actriz que saltó a la fama durante la época de oro del cine mexicano y que su comentario había sido malinterpretado.

“Me están diciendo que, en el corte, cuando me dijeron que Silva Pinal estuvo enferma, yo dije: ‘preparen la entrevista’ porque le había escrito Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté: ‘no se vaya a morir’ porque es mayor, le da covid-19, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses”, justificó.

También dijo que pidió que se preparara la entrevista para ilustrar la llamada que le pidió a su hija, la cantante Alejandra Guzmán, pues su profesión “requiere adelantarse a los hechos”, lo cual no significa que no tenga “tacto” o que “no aprecie” a la familia Pinal.

“Dije: ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada’. No por otra cosa. Ahí está aclarado. No me contradije, no soy falta de tacto. En televisión tienes que ilustrar las cosas y, por eso, pedí que buscaran la entrevista y así fue. Eso hace un reporteo y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán”, resaltó la conductora de televisión.

Aun así, a los usuarios de las redes sociales no les bastó su disculpa: “Error garrafal en la producción de Adela Micha, al aire, casi que mata a doña Silvia Pinal. Van a rodar cabezas”, señaló la usuaria de TikTok @soy.inesmoreno y adjuntó el video en el que se le escucha decir::

“De Silvia Pinal. Este… ya no tarda en morirse ¡eh! O sea, qué, ¿por qué no me graban, me escriben y se los grabo? Uno. Dos: Tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, señaló. Uno de sus colaboradores le comentó: “No saben si tiene covid-19, pero sí tiene covid-19” y ella respondió: “No mames” y el colaborador le contestó: “Porque tiene un catéter. Entonces, justamente estamos buscando ‘a la Pasquel’ para que nos diga ¿qué onda? Cómo está tu mamá, dónde está…”

Micha le pregunta si quiere que le escriba a la actriz Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal.

Inés Moreno dijo que, en su defensa, “cualquier periodista que sabe de una noticia sobre una persona mayor como la señora Silvia Pinal tiene que adelantarse a muchas cosas, prever diferentes panoramas, preparar producciones y, en fin. Entonces, Adela, esa fue su reacción inmediata. Lo malo es que, aquí había alguien que tenía que haber suicheado para no estar al aire o avisarle: ‘Adela, sigues al aire’. En fin, hay alguien que no va a tener muy bonita Navidad”, sostuvo.

La víspera, la conductora del programa “Venga la Alegría”, de Tv Azteca, dijo que estaba en posibilidades de confirmar que Silvia Pinal está internada por covid-19 y sus hijos, Alejandra y Enrique Guzmán le contaron, en entrevista, que el miércoles “se le bajó la frecuencia cardiaca y se le subió la presión”, por lo que fue medicada, pero su reacción fue muy abrupta, por lo que tuvieron que llevarla al Hospital Médica Sur, donde la estabilizaron, le detectaron el covid-19 y la aislaron.

“Ahorita le pusieron un catéter que ya autorizamos Enrique y yo y tiene covid-19, esa es la cosa. Estamos en contacto con el doctor y avisándole a todo el mundo. Mi mamá es fuerte”, señaló Alejandra.

“El doctor también está positivo y yo le mando esa buena vibra, ese amor, esa energía. Eso fue lo que le di y hasta el último momento la escuché y ¿qué les puedo decir? Es mi madre y pues la amo”, apuntó Alejandra.

Dijo que, en estos momentos, ella y Enrique se harían la prueba de coronavirus porque estuvieron en contacto con ella, besándola, abrazándola, poniéndole agua en sus labios, pues los tenía muy resecos por la baja de oxigenación, aunque aseguraron que los dos están vacunados contra covid-19.

Enrique destacó que los padecimientos de Silvia Pinal fueron consecuencia del covid-19 que le detectaron y creen que se contagió el fin de semana, pero hasta ayer comenzó con los primeros síntomas.

Tras reiterar que están los 3 vacunados, Enrique consideró que están confiados en que el contagio no sea muy fuerte.