Los tres tenores mexicanos al rescate de la niñez

Las cifras sobre la pobreza infantil en México, tanto las generadas aquí como en el extranjero son abrumadoras. Algunas de ellas las dio a conocer Proceso en septiembre pasado; de acuerdo al Coneval, uno de cada dos infantes menores de seis años es pobre, mientras uno de cada 10 vive en pobreza extrema (11.8%). Por ello, el intérprete Fernando de la Mora concibió el proyecto “Canto con Causa”, apoyado por el empresario Manuel Arango, e invitó a sus colegas Javier Camarena y Ramón Vargas para que interpretaran la emblemática canción Cielito lindo, convocando a donaciones para apoyar en Navidad y Reyes a los infantes desvalidos de todo el país.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La infancia de nuestro país pasará la más triste Navidad y el Día de Reyes menos halagüeño en lo que va del siglo, por lo cual los tenores mexicanos de máximo prestigio en el mundo Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas unen su canto para recaudar alimentos en el programa nacional “Donando se alegran los corazones”.

Los cantantes dieron a conocer esta campaña altruista cantando Cielito lindo con la Orquesta Sinfónica Mexicana, dirigida por Rodrigo Macías, y el Mariachi Gama 1000, en el video https://youtu.be/-GmkABzAUZ8, a manera de llamado urgente a población y empresas con el fin de juntar donativos para ofrecer despensas a los pequeños desprotegidos, a través del Centro Mexicano para la Filantropía, AC (Cemefi).

En el sitio de Cemefi https://donandosealegran.org/ leemos:

“La actual pandemia, sumada a la desigualdad económica, social y de oportunidades de miles de mexicanos, ha incrementado las carencias de las familias más desfavorecidas de nuestro país, especialmente en un tema vital, como es la alimentación, afectando particularmente a niños y niñas en la primera infancia, de cero a cinco años… Es necesario seguir recurriendo a la generosidad de muchos ciudadanos para ayudar a reducir los impactos negativos financieros, sociales y de salud para esas familias.

“Ante este panorama, en octubre de 2020, Fernando de la Mora y Manuel Arango concibieron el proyecto ‘Canto con Causa’, al que fueron invitados los tenores Javier Camarena y Ramón Vargas, quienes generosamente aceptaron participar junto con Fernando de la Mora, grabando una versión única de Cielito Lindo (autor Quirino Mendoza) para motivar a que muchas personas sigan apoyando a familias vulnerables en todo el país.”

El derecho a la alimentación se contempla en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero, así:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es un país mayoritariamente malnutrido (ver https://youtu.be/UxjftRHF6_8).

“Canta y no llores”

“Donando se alegran los corazones” surgió al reflexionar el tenor Fernando de la Mora sobre la situación trágica que vive el sector infantil de nuestro país, externando su preocupación al empresario Manolo Arango, fundador de Cemefi y la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental.

“O nos quedamos con los brazos cruzados o esperando que nos aplaste la vida, porque la verdad se veía que se venía fuerte la pandemia y, sobre todo, por la desinformación; lo que sí sabemos es que está muriendo mucha gente y muchos niños se mueren de hambre”, manifestó De la Mora.

“Manolo me echó a andar y le propuse hacer una canción invitando a mis compañeros tenores Ramón Vargas y Javier Camarena, generosísimos ambos. Ramón inmediatamente dijo que sí, pero de Javier no tenía su contacto y fue Greta Shelley (de Spinto Talent) quien me dio su teléfono e inmediatamente me dijo que sí. Los tres cantamos ópera y piezas populares, así que el súper arreglo sinfónico de Eduardo Magallanes a Cielito lindo tuvo también lo suyo, pero además me comuniqué con don Rubén Fuentes, quien ya tenía una estructura por un disco que queríamos hacer con el Mariachi Vargas de Tecalitlán para un popurrí de los Cielitos lindos. Entonces lo mostré a Ramón y Javier, ambos aceptaron gustosos.”

Javier Camarena grabó desde Zúrich, Alemania, en tanto que Ramón Vargas lo hizo desde Viena, Austria. Los donativos pueden realizarse en el sitio Cemefi de internet, así como en las cajas de las 798 tiendas de los supermercados Soriana que existen en el país. La fase de recaudación concluirá el 31 de enero de 2022. Estos donativos son deducibles de impuestos.

Tan lejos de los pequeños

Gloria Leticia Díaz, reportera de este semanario, alertó el 5 de septiembre pasado la desatención que sufre la población infantil y adolescente en México (Proceso 2340, “Desdén de la 4T por la primera infancia”), carencia reconocida por el propio Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en diciembre de 2020 (“del año 2018 al año 2020 el monto del presupuesto federal para la atención de niñas y niños de cero a cinco años disminuyó 28.9%”, bajando el PDF de 2020 “a 12.2% para el ejercicio fiscal 2021”).

Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en México siguen viviendo en la miseria, y un 60% carecen de acceso a seguridad social. El 49.3% de la población es pobre; dicho porcentaje aumentó hasta 54.3% entre niños y niñas menores de seis años de edad, según estudio publicado el 2 de septiembre pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir: uno de cada dos infantes menores de seis años es pobre, mientras uno de cada 10 vive en pobreza extrema (11.8%).

De acuerdo al último informe de la ONU, 59% de los niños tuvo diversidad mínima en su dieta y 18% no consumió frutas ni verduras. La población indígena es la más impactada por la pobreza infantil, registrando mayores tasas de desnutrición en comparación con el resto de la población (https://www.onu.org.mx/informe-anual-de-unicef-importantes-avances-y-persistentes-desafios-para-la-infancia-en-mexico/).

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) estiman que en México 2.8% de los niños y niñas menores de cinco años presentan bajo peso, el 13.6% muestra baja talla y el 1.6% desnutrición aguda. Ya desde 2019, Liconsa había dejado fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementando 150% el precio del litro a los más pobres y eliminando de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación que recibían el lácteo a tarifa preferencial.

Para variar, agosto de 2021 fue el mes cuando más infantes y adolescentes perdieron la vida (113) por covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal (SSA). En cuanto a muertes, en el mismo agosto el segmento de edad que concentró el mayor registro de fallecidos fue justamente el que va de cero a cinco años, con un total de 467 menores, o sea, 51.6% del total.

“Hay quien piensa que por ver problemas ajenos te deprimes. Es al revés, te deprimes si no haces nada. Hace falta un espíritu emprendedor ciudadano que busque maneras de cambiar las cosas… Una vez que empiezas a involucrarte no puedes parar. Mi sueño sería que todos tuviéramos esa actitud. Eso sí que cambiaría el mundo”, expresó el filántropo Manuel Arango.