Israel notifica cerca de tres mil casos de coronavirus en un día por primera vez en tres meses

MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Israel notificó este martes cerca de trescasos de coronavirus en un día por primera vez en tres días, en medio de la expansión de la variante ómicron, que ha llevado al primer ministro, Naftali Bennett, a alertar de la posibilidad de imponer nuevamente restricciones.

El Ministerio de Sanidad israelí indicó en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado dos mil 952 contagios, lo que eleva el total a un millón 369 mil 417, con ocho mil 242 fallecidos a causa de la covid-19.

Asimismo, resaltó que en estos momentos hay 15 mil 487 casos activos en el país, con 137 pacientes hospitalizados, entre ellos 85 en estado grave. De esta cifra, 46 están en estado crítico y 18 se encuentran conectados a respiradores.

Por otra parte, manifestó que seis millones 524 mil 391 personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que cinco millones 893 mil 738 cuentan ya con la pauta completa y cuatro millones 208 mil 300 han recibido una tercera dosis de refuerzo.

En este contexto, Bennett --quien se encuentra realizando cuarentena después de que su hija diera positivo por covid-19—anunció que las personas que cuenten con la pauta completa de vacunación y estén en contacto con un positivo tendrán que permanecer en cuarentena hasta que presente un resultado negativo de una PCR.

Sin embargo, una vez que salgan de la cuarentena no podrán acudir a eventos públicos o a lugares en los que haya población en alto riesgo, como residencias de ancianos, durante un periodo de diez días.

Por su parte, las personas no vacunadas tendrán que completar una cuarentena de siete días y tendrán que presentar dos pruebas negativas en caso de estar en contacto con un positivo por covid-19.

La decisión fue anunciada después de que el Ministerio de Sanidad indicara el lunes que el periodo mínimo entre la segunda dosis de la vacuna y la dosis de refuerzo sería recortado de cinco a tres meses para potenciar la campaña de inmunización.

El propio Bennett indicó en una entrevista concedida a primera hora del día a la Radio del Ejército que el país está cerca de una "tormenta de contagios" a una escala "nunca vista" en Israel.

El primer ministro manifestó que "ómicron es diferente a todo lo que se ha visto". "Es más contagiosa, estamos viendo que rompe récords en todo el mundo, casi en todos sitios", dijo, antes de desvelar que las autoridades sopesan nuevas medidas para hacer frente a la situación.

Por otra parte, dijo que "no cree" en la idea de sancionar a las personas que no se hayan vacunado y recalcó que trabaja para evitar un confinamiento a nivel nacional, si bien declinó descartar totalmente esta posibilidad, tal y como ha recogido el diario “The Times of Israel”.

"Mi objetivo desde el inicio de la pandemia es evitar confinamientos dentro de lo posible", resaltó. "No sé lo que pasará. En cualquier caso, estaremos en una situación desafiante en lo relativo a la capacidad de los hospitales y haremos lo que sea correcto", zanjó el primer ministro israelí.