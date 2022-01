"No Miren Arriba": tontos políticos en el Apocalipsis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Cuando la catástrofe se aproxima, lo mejor es cerrar los ojos y negar la realidad. La humanidad enfrenta la extinción, pero es preferible ignorar la amenaza inminente. Ojos que no ven, no tienen por qué preocuparse, propone Adam McKay que escribe y dirige No Miren Arriba (Don’t look up, 2021), una sátira sobre la obscena manipulación de los medios, controlados por los políticos que desprecian a los ciudadanos.

Es poderoso el cañonazo disparado hacia el público con esta comedia de humor enfermo, confeccionada con un super elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence y Cate Blanchet. En el corazón de esta fábula apocalíptica se encuentra el cinismo, incluso por el bueno de la historia, el despistado héroe de la ciencia, que pasa por un moscamuerta que sucumbe a los encantos del poder y la fama.

El Doctor Mindy (DiCaprio) y su alumna Dibiasky (Lawrence) detectan un cometa que hará impacto en la tierra en un lapso de seis meses. La Presidenta de Estados Unidos (Streep) en busca de la reelección, primero se ríe del mensaje, pero cuando busca reaccionar, mal aconsejada, ya todo está perdido. Y así avanzan los meses y el bólido se aproxima, sin que los despreocupados vecinos tengan seguridad sobre lo que les depara el futuro inmediato.

La imagen que muestra este espejo es cruel con el electorado. Lo hace ver como un despistado que es usado como generador de un voto, que es luego desechado como basura cuando ya sirvió al propósito del gobernante en turno.

Más allá de los evidentes logros técnicos e histriónicos, de factura impecable, la película disponible en Netflix trasciende por la anécdota, que es ocasión para lanzar al aire una crítica social al poder, en tiempos de la pandemia de covid-19. Desde hace más de dos años, las autoridades médicas habían advertido de una ola de contagios de una enfermedad nueva procedente del lejano oriente, pero ninguna persona de las que estaban en posición de tomar decisiones se tomó en serio la amenaza, y las consecuencias están en millones de fallecidos en el planeta. Las analogías también alcanzan a Donald Trump, que en tiempo de caos instó a la violencia pública para capitalizarla a su favor, en el berrinche postelectoral, con un terrible costo en daños materiales y vidas humanas terrible.

En la primera lectura, está el subtexto del reclamo hacia los políticos que, peligrosamente, son completos ignorantes y frívolos e inciden en la vida de millones. Streep, sobreactuada y eternamente bella, representa toda la estulticia del aparato burocrático que da órdenes desde la irresponsabilidad, motivada, principalmente, por las delicias del poder. Una visión ulterior indica que nada aquí debe ser tomado en serio. McKay da en el blanco, pero no provoca nada. El discurso ni siquiera tiene fuerza de activismo. Si acaso, el realizador se toma el permiso de ser el vocero del mundo, fastidiado por representantes populares abusivos. La gente no puede hacer más que reírse de ellos, viéndolos ridiculizados en una parodia de lo que no se debe hacer cuando se avecina un fenómeno natural que puede acabar con el mundo conocido.

Ya antes, con propuestas efectivas, huecas y espectaculares, Hollywood había tratado el problema con Armaggedon e Impacto Profundo, que suponían el cataclismo último, con un asteroide que aniquilaría el globo. El enfoque que se toma ahora es el de la burla hacia las instituciones y la indignación hacia los medios de comunicación que no toman su rol social con solemnidad, ni sirven para orientar al gran público. En cambio, lo que hacen es solo entretener y buscar diversión y ventas publicitarias, mientras el planeta se desmorona.

No Miren Arriba es una cinta divertida. Solo eso.