Ver, oír, aplaudir, silbar...

Fin de semana del Festival de Jazz en Polanco

Consolidado desde hace varios años y con nominaciones a las Lunas del Auditorio como uno de los Mejores Espectáculos en 2019, el “Festival de Jazz de Polanco” regresa para su 13º edición este fin de semana y con 75% de aforo en el Teatro Ángela Peralta. El reconocido baterista Antonio Sánchez, creador de la banda sonora de la cinta ganadora del Oscar, Birdman (Or The Unexpected Virtue Of Ignorance), se presentó el viernes. El sábado cerró con Fat Mojo, y este domingo con una programación de apertura con Luis Ortega DJ a las 16 horas, seguido de Last Jerónimo Quinteto (jazz mexicano contemporáneo); a las 17:45, Polanco Soul Queens (fusión de soul, funk, pop y R&B); a las 19 horas, Louise Phelan Blues Project (blues), y el cierre correrá a cargo el artista invitado Adrien Brandeis (latin jazz). Mayores informes a través de la pagina Facebook @FestivalDeJazzEnPolanco y los boletos a través de www.boletia.com.

Cangrejo y yo. Parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos

Los tres pies del gato y Punto de ebullición estrenan Cangrejo y yo. Parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos, un monólogo con música en vivo, en el que la actriz Georgina Arriola hace un recorrido por sus vivencias en torno al cáncer; una propuesta de humor negro, en medio de la inmortalidad del cangrejo y un viaje a las estrellas; y tras programación en Guanajuato se presenta este domingo a las 18 horas en el Teatro La Capilla en modalidad híbrida (es decir, presencial y virtual), y los boletos se pueden adquirir en www.boletopolis.com. La pieza teatral es dramaturgia y dirección de Andrómeda Mejía, música en vivo y original de Gregorio Villegas, diseño de escenografía, iluminación y proyecciones de Edgar Mora, diseño de vestuario y utilería de Azucena Galicia, asistencia de dirección de Uriel Ledesma, asesoría de movimiento y diseño gráfico de Víctor Siáñez y fotografía de Leticia Olvera.

Canciones mexicanas por la soprano griega Alexandra Gavras

Este domingo 5 de diciembre, al atardecer, la contralto griega despide el año en el Complejo Cultural Los Pinos, cantando por los 25 años del grupo de son jarocho Los Cojolites, quienes presentan su nuevo disco De la lluvia y el Sol. Acompañada del dueto Los Macorinos, Alexandra produjo su reciente álbum El amor es vida (Songbook number 3) y desea regresar el próximo año al Palacio de Bellas Artes. Los macorinos hacen llorar sus sendos instrumentos con aires solares de cuerdas griegas tipo guitarras buzuki, en interpretaciones como “La llorona”, “Mi segundo amor”, “Amor eterno” de Juan Gabriel, “Cucurrucucú paloma”, “Un mundo raro”… Como todo en el centro de Los Pinos, este concierto será gratuito en Parque Lira s/número, Bosque de Chapultepec, Primera Sección.

Exposición de Elena Somonte en Museo de Arte Popular

“Memoria táctil” es el título que la originalísima escultora Elena Somonte ha decidido llamar a la exposición de reciente apertura en el Museo de Arte Popular, aludiendo a la necesidad del tacto y de la cercanía física. La muestra está conformada por 34 obras plásticas en pequeño y mediano formato, bidimensionales y volumétricas. En su mayoría, el material es cerámica. Además, se proyecta permanentemente un corto realizado por Nicolás Baksht, que da testimonio del momento de creación de una de las piezas, así como otros dos videos de animación en dibujo, hechos por la propia artista. Los textos del catálogo de la exhibición, en la cual participa también la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, son: “Huellas cómplices: Elena Somonte y el barro”, de la gestora cultural y curadora Mónica Galván, y “Las caricias de Elena”, del escritor Benito Taibo. El público podrá disfrutar de las obras de Somonte hasta el 23 de enero en el Museo de Arte Popular, de Revillagigedo 11 e Independencia, Centro Histórico (METRO y Metrobus Juárez e Hidalgo).

Cine: “Fue la mano de Dios”, ficción de Italia

En el turbulento Nápoles de los años 80, Fabietto Schisa es un adolescente cuya vida y su excéntrica familia se ven repentinamente trastornadas por dos eventos: por un lado, la llegada de la leyenda del futbol Diego Armando Maradona y, por el otro, un accidente inconcebible que marcará el futuro del joven. El director italiano Paolo Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato autobiográfico sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida. Con Filippo Scotti (Fabietto Schisa), Toni Servillo (Saverio Schisa), Teresa Saponangelo (Maria Schisa), Marlon Joubert (Marchino Schisa), Luisa Ranieri (Patrizia), Renato Carpentieri (Alfredo) y Massimiliano Gallo (Franco). Cineteca Nacional, avenida Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 2. Domingo 5 de diciembre a las 17:15 horas.

“Titane”, ficción de Francia

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2021, esta segunda película de Julia Ducournau es un estimulante e impactante relato que aborda temas como el cuerpo, la fluidez de género, la violencia física y la frontera entre lo normativo y lo monstruoso. Mientras una serie de crímenes inexplicables sacuden una ciudad, un padre se reencuentra con su hijo que ha estado desaparecido durante diez años. Es una propuesta con efectos y luces impresionante de la francesa Julia Ducournau. La directora de Voraz (2016) hace una película provocadora tanto por sus imágenes como por su reflexión a partir de un tono que mezcla ambigüedad y realidad. Actúan Vincent Lindon (Vincent), Agathe Rousselle (Alexia/Adrien), Garance Marillier (Justine), Laïs Salameh (Rayane), Mara Cissé (Jeantet), Bertrand Bonello (padre de Alexia) y Dominique Frot (dama de la Macarena). Cinemex.

Obra “El autor” en el Foro Shakespeare

Aquí se cuenta la historia de otra obra. Esto es: la obra trata de un público que espera ver una obra, y mientras espera se entera de lo que ocurrió en otra obra: una obra violenta, estremecedora, una historia de abuso escrita por un autor que está presente hoy en la audiencia. Relata los efectos que esa obra tuvo sobre los dos actores que la actuaron, el autor que la escribió y un miembro de la audiencia que la vio. Benjamín Cann dirige esta obra de Tim Crouch. La estelarizan Enrique Arreola, Emilio Guerrero, Carmen Madrid y Miguel Santa Rita. Dura 120 minutos. Foro Shakespeare, Zamora 7, colonia Condesa. Este domingo 5 de diciembre a las 18 horas. Página de internet: https://www.foroshakespeare.com/

“Visitando al Sr. Green” en Teatro Milán

Es un drama de Jeff Barón que dirige Miguel Septén. Aquí Ross Gardiner es un joven ejecutivo que al manejar en la caótica ciudad de Nueva York, sin querer, casi atropella a un malhumorado anciano, el Sr. Green. El gobierno, en vez de multar a Ross, decide que tendrá que visitar todos los jueves al Sr. Green como servicio comunitario. El tiempo pasa y lo que parecen ser dos seres completamente diferentes, en realidad son más parecidos de lo que creen. Conforman el elenco José Ramón Berganza, Fernando Canek y Alberto Lomnitz. Los dos últimos alternan personaje. Dura 90 minutos. Teatro Milán, Lucerna 64, esquina Milán, colonia Juárez. Domingo 5 de diciembre a las 17 y 19 horas. Teléfono: 5555354178.