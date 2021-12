Mon Laferte en el Metropólitan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una energía especial derivada de su embarazo, la cantautora chilena Mon Laferte brindó recital en el Teatro Metropólitan a través del cual realizó un extenso recorrido por sus éxitos y recientes creaciones.

La conexión fluyó exitosamente durante todo el espectáculo el martes 7 reuniendo a 2 mil 300 personas en el recinto (y con una actuación más el miércoles por la noche), en un aforo permitido del 75 por ciento debido a las medidas sanitarias, además de la habitual revisión de temperatura desde los accesos.

La artista Norma Monserrat Bustamante Laferte (nacida en Viña del Mar, el 2 de mayo de 1983) conmovió y enterneció al instante en que emergió al escenario ataviada con un vestido rojo, y así presumió su embarazo ante sus fans que la recibieron entre catárticos aplausos y clamores ensordecedores.

“¡Hermosa!, ¡eres una reina!”, le gritaban sus seguidores en demostraciones amorosas que se escuchaban entre butacas, luego de abrir al ritmo de “Aunque te mueras por volver” y “Tormento”.

Una pantalla en forma de media luna cobijó a Mon generando atmósferas y narrativas de ensueño para cada rola, en conjugación a la iluminación y ejecución de su ensamble de músicos. En un romance de ida y vuelta entre la audiencia y la cantante se fue edificando el repertorio con rolas como “La mujer”, “Mi buen amor” y “Amor completo”.

En un cambio de escenografía, en el tablado apareció una cama para simular el dormitorio de inspiraciones de la compositora, interiorizando con “Algo es mejor”, “Placer Hollywood” y “Supermercado”.

Sobre este segmento musical comentó:

“Antes de subir al escenario me eché mi lagrimón, como dato curioso, ando muy sensible. Así que si me pongo a llorar aquí no me hagan caso, estoy bien”.