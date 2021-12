"¿Quién es una argentina para hablar de mi papá?": Alejandro Fernández truena contra Olga Wornat por libro sobre Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Fernández, hijo del cantante Vicente Fernández, arremetió contra la periodista argentina Olga Wornat, quien en la biografía no autorizada del padre de aquel, ‘El último Rey’, vincula a su hermano Gerardo con Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, abatido en 2010.

Al ser cuestionado sobre el libro, afuera del Hotel Reforma, donde fue alcanzado por reporteros después del primer concierto de su gira “Hecho en México”, en el Auditorio Nacional, tras dos años de ausencia, ‘El Potrillo’, molesto, dijo no saber nada al respecto.

Pero cuando le preguntaron sobre la presunta responsabilidad de su hermano Gerardo en el secuestro de su otro hermano, Vicente Júnior, el cantante soltó: “¿De qué hablas? O sea, güey, a ver, piensa bien lo que vas a decir”.

Mi último libro uD83DuDC47uD83DuDC47 #ElúltimoRey, la historia nunca antes contada de #VicenteFernandez https://t.co/5luBXpRwbu — olga wornat (@owornat) December 9, 2021

Los reporteros insistieron en el tema del libro y encaró a uno de ellos: “A ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado… o sea, piensa lo que vas a decir, no me preguntes pendejadas ¿ok?”

Después, cuando le mencionaron que Wornat había escrito lo del secuestro en la biografía no autorizada sobre su padre, explotó: “Y ¿quién es una argentina para hablar?”. Otro reportero le dijo que era Olga Wornat y contestó: “¡Me vale madre! ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia? O sea, ¿qué sabe? No quiero saber nada, gracias, gracias”.

Sobre su padre, aseguró que está bien y que lo ama. Ello, luego de darse a conocer que la salud del “Charro de Huentitán” había empeorado en las últimas horas.

¡Alejandro Fernández explotó cuando se le cuestionó sobre el polémico libro "El último Rey", donde se expone los problemas familiares de los Fernández! uD83DuDE31uD83DuDCFA #QuieroCantarOtraVez >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/SZWoTnfuEp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 9, 2021

¿Qué escribió Wornat?

La periodista argentina, quien en 2020 escribió ‘Felipe, el oscuro’, una biografía sobre el expresidente mexicano Felipe Calderón, y ‘La Jefa’ (2003), sobre Martha Sahagún, esposa del expresidente de México, Vicente Fox, dijo a El País que decidió escribir sobre Vicente Fernández como un homenaje a su madre.

El libro abarca desde el nacimiento del cantante, el 17 de febrero de 1940, en Huentitán El Alto, Jalisco, hasta su caída, a los 81 años, que lo dejó inmovilizado de brazos y piernas y sigue hospitalizado desde julio pasado.

La biografía arrancó desde el secuestro de Vicente Júnior, de más de 121 días, en 1998, y la posible participación de su hermano Gerardo en el mismo.

Cuando se le preguntó por qué no contar con el aval de la familia, dijo que no fue que se lo negaran, sino que ella quería dejar sentado que no era un cuento de hadas o una historia rosa y que cuando quiso entrevistar a la familia, Gerardo, su hijo mediano y quien le maneja los negocios a su padre y es prácticamente su mánager, se portó muy grosero con ella y por poco le tira el teléfono.

“Gerardo es un personaje que descubro mucho antes de comenzar el libro. En Guadalajara me decían: ‘Para llegar a Vicente tienes que hablar con Gerardo, pero ten cuidado porque Gerardo es peligroso”. Los cantantes y grupos cercanos a Alejando y a su padre le tenían temor, dijo.

“Cuando accedo a fuentes internas de la familia, las cuales tengo grabadas, ahí comienzo a descubrir el temor de Vicente Júnior hacia su hermano del medio, el pánico que lo paralizaba. Sí, es el villano de la historia”.

“Curiosamente” hasta el día de hoy, Vicente Júnior sigue sospechando que su hermano Gerardo tuvo algo que ver con su secuestro, se supone que por el dinero y por maldad, soltó Wornat.

“Por eso, yo lo considero un psicópata, por todo lo que me contó la familia. Una persona sin empatía, capaz de las peores cosas. Me costó mucho reconstruir el secuestro. Es la primera vez que se cuenta con tanto detalle, porque hay secuestradores presos y todavía hay miedo. A Vicente Júnior le cortaron dos dedos, vive todavía con estrés postraumático”, señaló.

De acuerdo con la escritora, Gerardo maneja el dinero de la familia, la carrera de su padre y sus cuentas bancarias, lo que generó un conflicto al interior de la familia. Y también maneja el rancho y el restaurante Los Tres Potrillos.

“Desde hace muchos años comienzan las relaciones de Gerardo con el Cártel de Sinaloa, con ‘Nacho’ Coronel, de quien era muy amigo y con quien se frecuentaba con mucha asiduidad”, afirmó, y aseguró que lo tiene documentado con testimonios de la familia y externos, que en México ni en Jalisco significan gran cosa.

Recalcó que la historia no es una biografía de Gerardo Fernández, pero sí está presente porque todos sus vecinos lo contaban, veían mucho a Gerardo yendo al rancho de ‘Nacho’ Coronel o a comer; el abatido narcotraficante le compraba caballos. “Es una relación casi natural, los cárteles necesitan vincularse con lo popular, con los cantantes, lo hizo Pablo Escobar”.

Sobre Vicente Fernández padre a quien no vincula con esos personajes, Wornat reconoció que buscó si existía información al respecto y no la encontró; lo que sí es real –agregó-- es que sabía de la relación de su hijo con el narcotraficante “pero se hizo la vista gorda”, y cuando secuestran a Vicente Júnior, “cuentan varios testigos que, a través de Gerardo, el Cártel de Sinaloa les ofreció asesinar a todos los secuestradores. Vicente se negó”.

Recordó que la gira de despedida de Vicente Fernández fue muy traumática, sobre todo en España, donde hubo una investigación de la DEA y la Policía española por lavado de dinero y desvío de 5 millones de dólares.

Vicente dijo: “Yo no tengo nada que ver, yo no cobré”, pero Gerardo puso en sus manos la gestión de la gira en un personaje muy turbio, ligado al narco en Colombia, Andrés Barco, de Total Conciertos, especialista en lavado de dinero.

Luego Gerardo llevó a Barco al rancho y Vicente terminó como padrino de su hija, destacó, entre otros detalles oscuros de la familia Fernández.