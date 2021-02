Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson; "me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El cantante y actor Justin Timberlake anunció en redes sociales su deseo de disculparse con las también vocalistas Britney Spears, con quien sostuvo una relación sentimental, y Janet Jackson, coprotagonista de un conocido escándalo durante una transmisión del Supertazón.

“Me importan y respeto a estas mujeres y sé que fallé” publicó en Instagram una semana después del esteno del documental de FX y Hulu “The New York Times Presents: Framing Britney”, que relata el movimiento #FreeBritney en el que los admiradores de la cantante pop demandan que ella tome control de su vida.

Y es que la llamada “princesa del pop” no tiene control sobre sus finanzas, bienes o sus acuerdos artísticos, los cuales, por decisión de un juez, son manejados por su padre Jamie Spears desde 2007, cuando ella perdió la custodia de sus hijos y tuvo reacciones públicas que en su momento fueron consideradas de inestabilidad siquiátrica.

El documental refiere a la relación entre Timberlake y Spears, que terminó en 2002, y que incluye una vieja entrevista en la que el primero dice que la ridiculizó al contratar una artista muy parecida a ella para el video musical de la canción “Cry Me a River”, en el que refleja su despecho e ira.

Fanáticos de Britney acusan a Justin de haber controlado la narrativa sobre la ruptura, la cual causó más estragos en ella que en el cantante, según se desprende del documental.

En el contexto de esta controversia se recordó el episodio en el cual Justin Timberlake desprendió parte del vestuario de Janet Jackson durante su actuación en el medio tiempo del Super Tazón de 2004.

Usuarios de redes sociales consideraron que Jackson, como mujer negra, fue víctima de una doble moral racista y sexista y recibió un trato más duro que Timberlake, quien se benefició del “privilegio de hombre blanco”. Críticas que se rememoraron hace tres años cuando el exintegrante de ‘Nsync fue invitado de nuevo a amenizar la final de futbol americano.

“He visto los mensajes, etiquetas, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente las veces en mi vida en que mis acciones contribuyeron al problema, cuando hablé fuera de lugar, o no me pronuncié por lo que era correcto. Entiendo que no cumplí en esos momentos y en muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, escribió el viernes en Instagram.

"Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que les fallé.

Tanto el documental como la nueva edición del Supertazón volvieron a popularizar los hashtags #FreeBritney, #JusticeforJanet y #JanetJacksonAppreciationDay.

Después de 13 años de lucha contra su padre, Britney Spears obtiene la primera victoria en la justicia. El 17 de marzo empiezan a investigar a Jamie Spears y Lou Taylor que desviaron dinero y se enriquecieron. En unos meses Britney puede estar sin tutela. #FreeBritney uD83DuDC95uD83CuDF39 pic.twitter.com/8MHs7Zrore — maxi uD83CuDFF3??uD83CuDF08?? (@MaxiTassi) February 12, 2021

Hoy vengo a recordar que a Janet se le debe una disculpa desde la NFL #SuperBowl #JusticeForJanet https://t.co/idPjN6lPme — Juan Arcones (@juanarcones) February 8, 2021

“También me sentí obligado a responder, en parte, porque todo involucrado merece algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de corazón deseo ser parte y crecer”, añadió Timberlake.

“La industria es imperfecta. Predispone a los hombres, especialmente hombres blancos, al éxito. Está diseñada de esa manera. Como un hombre en una posición privilegiada debo ser franco al respecto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras ocurría en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme de la destrucción de otros”.

“No he sido perfecto navegando todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto y ser parte de un mundo que aliente y apoye”, escribió Timberlake. “Me importa profundamente el bienestar de las personas que quiero y que he querido. Puedo mejorar y voy a mejorar”, concluye Timberlake.