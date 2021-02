"¿Cómo no te va a doler hermano?": Akil Ammar y El David Aguilar sobre la canción "Ellas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una canción sobre “Ellas”, aunque dirigida a ellos, el rapero Akil Ammar y el cantautor El David Aguilar hacen un llamado a reflexionar sobre un fenómeno social vigente: la violencia de género.

El tema de reciente lanzamiento titulado “Ellas es, a decir de los artistas, su grano de arena para mantener ese tema en discusión, pues pese a un año de confinamiento por covid-19, la violencia en contra de la mujer no se ha detenido, y prueba de ello es que el 2020 fue uno de los más violentos según datos de la organización civil Observatorio Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Producido por Jacobo Velázquez y grabado en los estudios WeRock de esta ciudad, el tema es acompañado de un video realizado por La Catrina Films en donde se exponen seis casos a través de mismo número de nombres --Karla, Brenda, Bárbara, Sandra, Martha y Samanta-- sobre historias de mujeres que nadie quisiera contar.

En entrevista con Apro, Akil Ammar, quien escribió las estrofas de las historias de estas mujeres comentó sobre la creación del tema:

“Este es una pieza que la tenía escrita desde hace poco más de un año, de manera independiente al movimiento femenino que se dio en marzo, y durante ese tiempo estuve buscando al compañero ideal para grabarla fue así que le extendí la invitación a David y se concretó la idea”.

Dice El David:

“Cuando Akil me describió la idea lo primero que sentí fue vértigo porque es un tema muy sensible de tocar, nada fácil de tratar, pero tras reflexionar y escuchar las historias de las que habla Akil, pensé en mi contribución y en direccionarla a los hombres, de esa conciencia que me desespera y enoja, y que era la oportunidad para sacar esa inquietud que tenía, hablarle directamente a los vatos”.

Fue en El David Aguilar en quien recayó el coro cuya poderosa letra dice:

¿Cómo no te va a doler, hermano?

¿Cómo no vas a meter las manos?

Cómo no vas a aceptar que por lo menos les debemos no estorbar.

Hay que ayudarles con su lucha,

no puede ser, perdimos muchas,

no me vengas a decir que no tienes valor para contribuir.

--Hay quien puede decir que por ser hombres es complicado que toquen el tema de feminicidios…

Akil responde: “Pues justo por esa perspectiva es importante ese señalamiento a los hombres, podrían decir ‘ustedes no se metan’, pero creo que hay algo de original en el tema. Y finalmente si somos parte del problema, como género, ¿porque no hablar directamente? Estoy seguro que todos los hombres la hemos regado directa o indirectamente en más de una ocasión, con algún comentario, una broma, entonces si somos parte de ello es justo tener espacio para tratar de ayudar”.

Secunda El David: “El coro resume el cuestionamiento, es poner de tu parte como hombre en esta lucha, y el que tenga mucha o poca repercusión no es lo importante, sino que seamos parte de la discusión, me gusta pensar que es el granito de arena que podemos poner, el solo intentarlo deja un precedente y aviva la conversación que cayó un poco por la pandemia, no solo de la violencia de género y los feminicidios, sino de muchos movimientos sociales”.

Cortesía: Akil Ammar y El David Aguilar

Sobre la posibilidad de tocar esta pieza en vivo, los artistas explicaron que lo que más añoran es regresar a los escenarios y en cuanto tengan la posibilidad buscarían realizar un acústico y grabar un video en vivo, y buscarían la manera de darlo a conocer.

A título personal Akil Ammar comentó que “Ellas” forma parte de un nuevo disco cuyo título sería “Etéreo” y se lanzará en mayo próximo, el tema sería el track #8 de un total de 13. Mientras que El David Aguilar también dará a conocer un álbum “a guitarra y voz”, grabado en Estados Unidos hace justo un año, mismo que saldría en abril próximo.

Ambos músicos coincidieron en que la pandemia, si bien ha sido devastadora para muchas familias en el país, les ha dejado lecciones personales, en especial el de la reflexión, la diversificación y la creación.

“Ellas” se puede escuchar y ver en la cuenta de Akil Ammar en Youtube, y ya se encuentra también en todas las plataformas musicales disponibles, como Spotify y Amazon Music.