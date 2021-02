Documental sobre Woody Allen y Mia Farrow en HBO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los premiados cineastas estadunidenses Kirby Dick y Amy Ziering dirigen el documental Allen vs. Farrow, con producción de la periodista Amy Herdy, donde se muestran las casi cuatro décadas de uno de los más famosos escándalos de Hollywood: la acusación del supuesto abuso sexual contra el realizador de Hannah y sus hermanas, Manhattan y A Roma con amor.

Son cuatro episodios, de los cuales el primero se estrenará el 21 de febrero en HBO y HBO GO, y cada domingo se lanzará un capítulo. Se muestra lo que sucedió desde 1992, cuando la actriz Mia Farrow encontró fotos donde aparece su hija adoptiva Soon-Yi Previn desnuda, tomadas por el cineasta neoyorquino. Además se presentan detalles sobre cómo Farrow revela que Woody Allen abusó sexualmente de Dylan, otra de sus hijas, y que entonces contaba con 7 años de edad, y el posterior proceso por la custodia de la niña. Y cómo la expareja sigue en situaciones legales.

El mismo año, Allen dio a conocer un comunicado: Informó que estaba enamorado de Soon-Yi y se casaron el 23 de diciembre de 1997 en Venecia, Italia. Y en 1993, la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven concluyó que Dylan, después de ser entrevistada en nueve ocasiones durante siete meses, no había sido agredida sexualmente, pero en Allen vs. Farrow se cuestiona el informe, y denuncia que todas las notas de esas entrevistas fueron destruidas.

Dick y Ziering declararon a The New York Times que crearon el documental porque “nos dimos cuenta que la historia completa nunca había salido a la luz”.

Farrow y Allen se conocieron en 1979 e iniciaron una relación amorosa en 1980. Ella actuó en 13 de las películas de él. Nunca vivieron juntos. La actriz ya tenía tres hijos del compositor André Previn. Con Allen, adoptó dos niñas vietnamitas y una surcoreana, Soon-Yi, y un varón surcoreano.

La serie intercala, a decir de los realizadores, nuevas investigaciones, reunidas en la forma de filmaciones caseras, documentos legales, evidencias policiales, videos y audios inéditos, con entrevistas exclusivas a Farrow y los hijos adoptivos Dylan y Ronan, la amiga de la familia Carly Simon, el promotor Frank Maco, parientes, detectives, expertos y otros testigos oculares, más personas hablando por primera vez en público sobre los acontecimientos.

En Allen vs Farrow también se analiza la obra de Allen y se discute en qué medida revelaciones públicas sobre la vida personal de los artistas pueden llevar a que sus trabajos sean reevaluados; y es que con el movimiento del Me Too, algunos actores expresaron su arrepentimiento por haber trabajado con el también escritor de obras de teatro, actor y músico. Además Amazon canceló el contrato que poseía con él.

Allen ha recibido cuatro premios Oscar, tres al Mejor Guión Original y uno por Mejor Director.

Este trabajo de Kirby Dick y Amy Ziering tuvo un impacto fuerte en Estados Unidos. Le dedicaron tres años. Fue nominado a dos Oscar, al Emmy, al Peabody, al Alfred I. duPont-Columbia University Award y al George Polk Award. Sin embargo, ha habido críticos que señalan que esta serie “es propaganda de los Farrow contra el cineasta”.

Dick y Ziering ganaron un Emy hacia 2013 por The invisible war, sobre el problema de las violaciones en el ejército.