Clásicos, thrillers y escándalos: estos son los estrenos de Netflix para marzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La plataforma de streaming Netflix dio a conocer las películas y series que formarán parte de su oferta durante marzo, entre los que destacan estrenos de producciones propias y clásicos de la pantalla grande.

Entre estos últimos destaca la trilogía de Karate Kid, la saga ochentera de la que surge la popular serie Cobra Kai y que estará disponible desde el primer día del próximo mes.

Otra película de esa misma década que se integra al catálogo es Dirty Dancing, protagonizada por el fallecido Patrick Swayse y Jennifer Gray, con uno de los soundtracks más célebres de su época y que llegará justo el último día del mes, el 31 de marzo.

Entre las series propias de Netflix que se estrenarán destaca Sky Rojo, de los creadores de la popular La Casa de Papel, sobre tres mujeres que escapan de un proxeneta. Estará disponible desde el 19 de marzo.

Otro original de la plataforma californiana es Los Irregulares, que debuta el 26 de marzo y está basada en el personaje de Sherlock Holmes, aunque con temática sobrenatural.

A esta se suma ¿Quién mató a Sara?, thriller mexicano a estrenarse el 24 de marzo sobre el asesinato de una mujer que provoca que su hermano pase 18 años en la cárcel.

Marzo será también el mes en el que varias series continuarán con nuevas temporadas.v Entre ellas está Formula 1: Drive to survive, cuya tercera entrega estará en pantalla el 19 de marzo.

La empresa fundada por Reed Hastings incluye entre sus películas de estreno Como si fuera la primera vez, con Adam Sandler y Drew Barrymore, la cual llega el 31 de marzo, y Moxie, protagonizada por Amy Poehler con temáticas que abordan la adolescencia y el sexismo, con estreno el 3 de marzo.

Mención aparte tiene el documental Operación Varsity Blues, sobre un conocido escándalo de fraudes en admisiones de alumnos en universidades prestigiosas de Estados Unidos, que estará disponible el 17 de marzo.

Del mismo género está Biggie: I Got a Story to Tell, sobre la vida del rapero Notorious B. I. G., que estrenará Netflix el 1 de marzo.