Los 100 mejores discos de los 60

Abbey Road (1969), de The Beatles, está en la cima de la lista. Foto: Facebook The Beatles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis décadas de los años 60, resulta increíble cómo se sigue revisando esa época considerada por expertos melómanos de hoy como la más fructífera del rock anglosajón, pues aquellos tiempos marcaron la música para este nuevo siglo y tal vez para siempre.

Hay algo de cierto, pues quienes éramos niños entonces sabemos que a partir de mediados de los sesenta comenzaron a salir una serie de grabaciones o discos LP que, aun después del rompimiento de Los Beatles, continuaron apareciendo durante toda la década posterior con grupos y solistas de estilos novedosos, cuyo impacto poco pueden imaginar quienes no estaban en gestación para germinar por nuestro sufrido planeta.

Conforme a una base de unos 40 mil datos hasta finales de 2021 --recopilados por el equipo juvenil de la publicación estadunidense Stacker.com de listas de éxitos enlistados en revistas como Billboard o Pitchfork y el viejo periódico Rolling Stone--, recién se dan a conocer los “100 mejores álbumes o discos LP de los años sesentas”.

Como es lógico, en el centenar se incluyen todos los once discos de Los Beatles, siete de Bob Dylan, varios de los típicos Pink Floyd, Los Rolling Stones, Los Beach Boys, Jim Morrison y Las Puertas, The Who, Simon & Garfunkel, Led Zepellin, y un par de maravillosos acetatos de los americano-canadienses The Band, así como jazzistas de la talla de Frank Zappa, John Coltrane y Miles Davis, o mujeres geniales como Aretha Franklin y Janis Joplin con Big Brother and The Holding Co.

Curiosamente, el centenar no incluye ninguno de la matriarca de las cantautoras contemporáneas, Joni Mitchell, nacida en Alberta, Canadá, ni tampoco de la gran banda inglesa Procol Harum (sí, la de la clásica “Una pálida sombra”, como se le llamó en la radio mexicana a “A Whiter Shade of Pale”). O el primer plato de Spooky Tooth.

Los tres mejores álbumes corresponden a Los Beatles: Abbey Road (1969), Revolver (1966) y el Sargento Pimienta (1967). Sigue The Velvet Underground & Nico by The Velvet Underground & Nico (1967), con la famosa banana de portada por Andy Warhol; la magia de Pet Sounds (1966) de Los Beach Boys en quinto lugar; El álbum blanco (1968) de Los Beatles, Highway 61 Revisited (1965), de Bob Dylan y Rubber Soul (1965), también de Los Beatles, para dar paso al noveno lugar de In The Court Of The Crimson King (1969) grabado por los progresivos King Crimson, y en décimo puesto The Doors (1967), de Las Puertas y su vocalista El rey lagarto Jim Morrison.

Aquí vamos a pasar al desfile sólo algunas sugerencias para neófitos de la música sesentera, con discos registrados entre los 100 mejores por Stacker.com, mismas que desde hace unas seis décadas posiblemente constituyan rarezas en países de América Latina:

#15.- Astral Weeks (1968) del irlandés Van Morrison.

#17.- Forever Changes (1967), Love.

#21.- Odessey And Oracle (1968), por Los Zombies.

#22.- The Velvet Underground (1969), de The Velvet Underground.

#24.- The Black Saint And The Sinner Lady (1963), del contrabajista Charles Mingus, fallecido en Morelos

#25.- White Light/White Heat (1968), de The Velvet Underground.

#26.- Songs of Leonard Cohen (1967), del canadiense Leonard Cohen.

#29.- The Kinks Are The Village Green Preservation Society (1968), de The Kinks.

#30.- Five Leaves Left (1969), de Nick Drake.

#32.- Hot Rats (1969), Frank Zappa.

#33.- Trout Mask Replica (1969), de Captain Beefheart & His Magic Band.

#35.- In A Silent Way (1969), de Miles Davis.

#39.- The Band (1969), el homónimo “álbum café” de The Band.

#43.- Music From Big Pink (1968), primer LP de The Band.

#45.- Surrealistic Pillow (1967), de Jefferson Airplane.

#46.- Days of Future Passed (1967), por The Moody Blues.

#47.- Otis Blue/Otis Redding Sings Soul (1965), de Otis Redding.

#48.- Arthur (Or The Decline And Fall Of The British Empire), de Los Kinks, 1969.

#49.- Getz/Gilberto (1964), de Stan Getz y Joâo Gilberto.

#51.- I Never Loved a Man The Way I Love You (1967), de Aretha Franklin.

53.- The Stooges (1969), de The Stooges.

56.- Freak Out (1966), The Mothers of Invention.

59.- Giant Steps (1960), John Coltrane.

61.- Safe As Milk (1967), Captain Beefheart & His Magic Band.

62.- Sketches of Spain (1960), Miles Davis.

65.- Stand! (1969), Sly & The Family Stone.

66.- We’re Only In It For The Money (1968), The Mothers of Invention.

69.- Dusty in Memphis (1969), Dusty Springfield.

70.- Chelsea Girl (1967), Nico.

73.- My Favorite Things (1961), John Coltrane.

74.- Os Mutantes (1968), de los brasileños Os Mutantes.

75.- Lady Soul (1968), Aretha Franklin.

76.- Karma (1969), de Pharoah Sanders.

80.- Pastel Blues (1965), Nina Simone.

81.- The Psychedelic Sound Of The 13th Floor Elevators (1966), 13th Floor Elevators.

82.- The United States Of America (1968), LP homónimo.

83.- Out of Lunch! (1964), Eric Solphy.

85.- Scott 4 (1969), Scott Walker.

86.- Liege & Lief (1969), Fairport Convention.

91.- At Last! (1960), Etta James

92.- Goodbye And Hello (1967), Tim Buckley.

93.- S.F. Sorrow (1968), The Pretty Things.

94.- Ogdens’ Nut Gone Flake (1968), lata de Small Faces.

95.- Songs From A Room (1969), Leonard Cohen.

98.- Townes Van Zandt (1969), Townes Van Zandt.

100.- Sweetheart Of The Rodeo (1968), The Byrds.