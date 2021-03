Carismática Gloria con “Trevi In Da House”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una poderosa energía y buena vibra irradió la cantante mexicana Gloria Trevi hasta los hogares la noche del pasado sábado 27 de febrero, ello a través de su concierto virtual intitulado “Trevi In Da House”, de la mano de la promotora Ocesa en la plataforma eTicket Live.

En punto de las 20:30 horas arribó la carismática cantautora al escenario del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, para arrancar con “Pelo Suelto” y “El favor de la soledad”, misma que generó un halo de melancolía al verse las imágenes del recinto sin espectadores.

"No podemos pretender que este concierto sea normal, porque ustedes no están aquí físicamente –dijo la artista visiblemente emocionada con líquido humor en sus ojos--… ¡Los extraño tanto pero tanto, extraño sus gritos, sus voces, su energía, sus locuras, pero ahorita ustedes no están aquí físicamente!, ¡miren nada más este teatro vacío, miren cómo se ve, de verdad chicos hemos vivido lo indecible, lo inimaginable!”.

El espectáculo gozó de una excelente producción con una pantalla monumental como telón de fondo y un entablado de doble nivel, donde bailarinas y bailarines dieron rienda suelta al bailongo junto a la sonriente cantautora regia. Además, el constante movimiento de cámaras relucía para recrear en diversas perspectivas la dimensión escénica y visual del show en streaming.

El repertorio incluyó “Me río de ti”, “Vestida de Azúcar” y “Esa hembra es mala”, cobijándose además por la magnífica ejecución del ensamble de músicos. Incesantes cambios de vestuario brillaron durante todo el festín, mientras una madura y guapa Gloria se colocaba la chaparra de piel que llevaba inscrita la arenga: “Voten por las mujeres”, para seguir ella a todo pulmón con “Grande”. Después de “¿Qué voy a hacer sin él?”, en versión a cappella sentada desde las butacas, desenvolvió en un atractivo despliegue escénico y teatralidad para las clásicas “Doctor psiquiatra”, “La papa sin cátsup”, “Zapatos viejos” y “Los borregos”.

El ocaso vislumbró al ritmo de “El recuento de los daños” y “Todos me miran”, la cual causó sensación por el diseño de vestuario con trajes en doble vista (de frente un elegante esmoquin y detrás simulando una sutil tanga). Tras despedida en falso corriendo hacia los camerinos, su equipo le indicó que el chat reventaba clamando “¡¡¡otra, otra, otra!!!”. Retornó contenta, al son de la rola “Gloria”, para finalmente ser cargada en brazos de sus bailarines fieles que la depositaron directamente hasta su camioneta. Con el éxito alcanzado la aclamada estrella agradecía a sus seguidores, quienes enloquecían virtualmente cuando el reloj sobrepasaba las 22 horas.

Sensibilidad femenina

En días previos, la intérprete brindó una agradable conferencia, donde se mostró sonriente ante la prensa al anunciar esta cita musical con sus seguidores tras escuchar, con motivo de su cumpleaños, el tema tradicional de “Mañanitas tapatías” en versión de Pedro Infante (Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació un 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León).

Después de agradecer el arrumaco por sus 53 primaveras, Gloria destacó que el festejo le llegó trabajando un festín virtual “en la casa” brindando un espectáculo especial con sus éxitos. A pregunta del reportero de APRO sobre su postura histórica femenina y sus sentimientos por la cercanía del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la artista expresó:

“Me genera satisfacción ser considerada un referente en el sector femenino por generaciones. El sector femenino es muy amplio pues no sólo es físico, también es espiritual: es tener esa sensibilidad que poseemos las mujeres, lo que al mismo tiempo nos vuelve delicadas y fuertes.

"Mi mensaje para nosotras es que somos la mano que mece la cuna, está en nosotras decirles a las nuevas generaciones cómo queremos ser tratadas, respetadas y queridas, en eso debemos enfocar nuestro futuro desde el momento en el que llega a nuestros brazos nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos que comunicarles cómo deben tratar y cómo aceptar ser tratados”.

Gloria agregó:

“He tratado de no ver otros streaming de mis compañeros intérpretes para no influenciarme (en Trevi In Da House), porque si veo algo que me gusta mucho ya no lo voy a poder hacer pues ya lo hizo otra persona y no quiero parecer copiona. Prefiero yo solita bailar suelta y no limitarme por nada, todo lo que voy a hacer sale de mi cabeza y mis emociones”.

De cualquier modo, reconoció que antes del show “estoy nerviosa, emocionada y muy sensible, nunca me he presentado sin sentir al público físicamente. Va a estar muy íntimo, eso me puede poner más atrevida o sensible, habrán cosas espontáneas; sin embargo, estoy planeando y planificando para que haya sorpresas”.

Recalcó que a pesar de las críticas hacia ella en el pasado, “el haber vivido las cosas que viví me da la autoridad para decir lo que estoy expresando ahorita” y confía en que el confinamiento por la pandemia genere un vuelco en la humanidad:

“Desearía con todo mi corazón que ese cambio de consciencia ya se hubiera dado; no obstante, cuando veo las (malas) noticas me impacta mucho. Deberíamos concientizarnos todavía más en amarnos, en amar a nuestro prójimo, en amar nuestro planeta, en ser más limpios. Cuando regrese esta ‘nueva normalidad’ no va a ser como antes, será algo positivo, como el que mantengamos ciertos hábitos de limpieza”.

Además, señaló con optimismo de que pronto retornarán los espectáculos masivos con la implementación de las vacunas en la población:

"Entre las personas que se están curando se hará un circulo de individuos con anticuerpos, se va ir la curva para abajo y vamos a entrar a una ‘nueva normalidad’ en donde sí será importante mantener la limpieza”.

El 18 de febrero recibió el “Premio a La Trayectoria” como parte de la ceremonia de los galardones “Lo Nuestro” en Miami, Estados Unidos. Pronto aparecerá también la bio-serie de su vida bajo la producción de Carla Estrada.

Gloria Trevi, quien al arranque de su meteórica trayectoria manifestó su anhelo que deseaba ser elegida como la primer presidenta de México, concluyó esta vez con la reflexión:

“Les voy a poder contar tanto, desde que empecé con mis sueños, cuando los empecé a realizar, y cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, el cómo sobreviví a eso y cómo te levantas”.