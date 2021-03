Documental “Las nueve vidas de Ozzy Osbourne”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Padece mal de Parkinson y sin embargo, John Michael Ozzy Osbourne (Aston, Birmingham; 3 de diciembre de 1948) anhela disfrutar con el público que lo adoró a partir de 1967 como jefe del conjunto de rock duro Black Sabbath.

Con el documental biográfico intitulado “Las nueve vidas de Ozzy Osbourne”, reaparece el rockero británico conocido como “El príncipe de las tinieblas”, para sumergir a los telespectadores hasta las entrañas de su vida y cuyo estreno será el próximo 15 de marzo a través del canal A&E a las a las 22:50 horas.

Bajo la dirección de R. Greg Johnston, el Las nueve vidas de Ozzy Osbourne es una producción de Osbourne Media y Critical Content para A&E Network. En conferencia de prensa virtual vía Zoom y con la presencia de Ozzy, su esposa Sharon y su hijo Jack (estrellas del reality show exitoso The Osbournes en el nuevo siglo) compartieron los detalles sobre el filme histórico que transporta hacia las luces y penumbras de la estrella de rock.

El come-murciélagos Ozzy expresó durante la charla con medios de Latinoamérica que a sus 72 años es “una persona muy consciente, me preocupa profundamente mi audiencia, creo que soy el hombre más afortunado del mundo en el sentido de poder tener esta carrera con tanta aprobación, y con mi mujer que me dirige y maneja en ese sentido”. Sentando junto a su cónyuge durante la transmisión, enmarcó que este nuevo documental va hasta sus orígenes:

“Mi legado es que he tenido la mejor vida que alguien haya podido tener, salí de la nada y toqué la riqueza, mi profesión realmente me ha abierto las puertas de tantas maneras. Mi mujer también ha colaborado enormemente, todo es diferente de lo que pude haber tenido”.

En su oportunidad, su compañera Sharon detalló:

“Creo que es muy preciso este documental, la forma en que está descrito y retratado es él, no tratamos de adaptarlo para que se viera de otra manera. No está mejorado o maquillado. Es muy honesto”.

El material saca a la luz la etapa de Ozzy con el padecimiento del Parkinson. Al respecto, su musa confesó:

“Cambia todos los días, hay días que Ozzy está brillante, él camina y está fantástico, se siente espléndido y luego a la semana siguiente puede llegar a tener dos días realmente muy malos en donde no siente demasiada energía que digamos, entonces nada es permanente con esto”.

Sin embargo, resaltó que “él ama a su audiencia… Ozzy y su música son uno”. Y agregó orgullosa:

“Él quiere estar de gira, quiere seguir escribiendo y grabando. Realmente es muy frustrante para él no estar con su banda”.

En paralelo, su hijo Jack reconoció que el músico es incansable y dueño de una energía constante, por lo que adelantó que ya está editando lo que será un nuevo álbum y filman otro show televisivo, “su diagnóstico (del Parkinson) ha cambiado su vida sutilmente, pero yo digo que no la ha alterado drásticamente”. (https://youtu.be/VxxJdoVvTw8)

Del infierno a la luz

La biografía explora en dos horas la estrepitosa vida de una estrella de rock, temáticamente categorizado en los rubros: “Pobreza y prisión”, “El nacimiento del heavy metal”, “Drogas, muerte y divorcio”, “Diario de un loco”, “Matrimonio y caos”, “El pecado definitivo”, “No más giras”, “Papá lo sabe todo” y “Retiro”.

El espectador profundizará en entrevistas únicas dedicadas al vocalista de Paranoid, a sus amigos músicos y compañeros de Black Sabbath, así como a su esposa Sharon y sus tres hijos Aimee, Kelly y Jack. El recorrido va desde su infancia en la pobreza en su natal Birmingham, hasta las caídas en prisión; los vínculos tempranos con la música y cómo los Beatles le cambiaron la vida, para más adelante llegar a ser la figura insignia como vocalista líder de Black Sabbath. Suman pasajes duros como la separación de su primera mujer (Thelma Riley), la muerte de su padre y la expulsión que sufrió de la célebre banda metalera por reventado, para posteriormente resurgir de las cenizas como solista, sin faltar constantes desfiguros provocados por excesos de drogas y alcoholismo.

En tanto permanece la expectativa de que el artista inglés retome en 2022 su gira “No More Tours 2”, la locuaz y enigmática celebridad ha declarado recientemente:

“¿Saben el momento en que me retiraré? Cuando pueda escucharlos poniendo los clavos en mi ataúd. Y aun sí, luego regresaré a cantar otra maldita rola porque soy El príncipe de las tinieblas”.

Luego de que próximamente cumplirán 39 años de casados, Sharon concluyó emotivamente:

“Lo conozco desde hace casi 50 años, entonces siempre ha estado en mi vida y la idea de no tenerlo en mi vida es algo que no lo acepto, el amor cambia y crece en direcciones diferentes, pero no ha parado mi amor por Ozzy y no ha dejado de crecer”.