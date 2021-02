Talleristas protestan tras quedar fuera de Faros y Pilares de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Tras la protesta pacífica frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, la entrega de una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y un posterior llamado a conferencia a medios de comunicación, trabajadores culturales de Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC), rechazaron el proceso de selección de ese programa, del cual quedaron fuera al menos 200 talleristas.

“Sheinbaum dijo que no se negaría el trabajo y más ante las circunstancias de la pandemia, y no se está respetando eso. Lo único que demandamos es conocer el proceso de selección, pues tenemos de antemano conocimiento de que muchos de los que quedamos relegados fueron por represalias”, denunciaron.

El TAOC, como se le conoce a ese programa es el que deriva a trabajados a la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) y Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), ambos coordinados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Entre las represalias que consideraron estuvieron el rechazo a los que no acudieron al llamado para atender Kioskos de atención informativa contra covid-19, “del cual se nos dijo no habría represalias… muchos de los que no asistieron lo hicieron para evitar poner a familiares vulnerables en riesgo, o porque ya tenían a familiares enfermos”.

Otro de los señalamientos fue la denuncia de abusos laborales por parte de Benjamín González, director general de Vinculación Cultural Comunitaria (DGVCC), y como ejemplo pusieron la renuncia de los trabajadores del Faro Azcapotzalco por “hostilidad y represalias”; además de que muchos de los talleristas de tercera edad, embarazadas y/o trabajadores vinculados a movimientos de colectivos culturales, como el caso de Alvar, quien pertenece a #NoVivimosDelAplauso, quedaron fuera.

A lo anterior, agregaron, quienes sí fueron aceptados a laborar en el programa tuvieron una reducción de remuneración de hasta mil pesos menos.

Cabe mencionar que en diciembre pasado, más de 100 talleristas del programa TAOC advirtieron la posibilidad de represalias ante el llamado de invitación para atender los kioscos mencionados, y por ello enviaron una carta a Benjamín González Pérez, en donde le pidieron que dicha asistencia no fuera motivo de influencia para permanecer o no en el programa.